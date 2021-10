O presidente da Marvel prometeu que o próximo filme do estúdio vai marcar o início de uma maior representatividade e diversidade no Universo Cinematográfico.

Na passadeira vermelha de "Eternals (Eternos)" em Los Angeles, Kevin Feige falou da importância do primeiro super-herói abertamente gay, Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry (da série "Atlanta").

"Têm existido heróis gay nas bandas desenhadas e já é mais do que tempo de isso acontecer nos filmes. E é apenas o início", comentou à revista Variety.

Ao centro, Phastos (Brian Tyree Henry)

Embora a série "Agents of S.H.I.E.L.D." tivesse em Joey Gutierrez um super-herói gay, Valkyrie e Loki eram os únicos super-heróis gays do Universo Cinematográfico Marvel, embora isso não seja claro nos filmes: a atriz Tessa Thompson confirmou a bissexualidade da parceira de Thor em entrevista e a série do Disney+ que avançou com o que há muito foi estabelecido nas bandas desenhadas sobre o meio-irmão de Thor.

Recorde-se que a presença da primeira personagem abertamente gay já levou "Eternals (Eternos)" a ficar disponível apenas para maiores de 18 anos na Rússia, uma classificação etária que, na prática, limita o seu impacto nas bilheteiras ou decreta o seu fracasso comercial.

A adaptação da banda desenhada criada por Jack Kirby em 1976 anda à volta de uma raça de super-humanos criados pelos extraterrestres Celestiais durante a sua visita à Terra e que atravessam a História da Humanidade há milhares de anos, observando e orientando, mas sem nunca interferir.

Realizado por Chloé Zhao (a recente vencedora dos Óscares por "Nomadland - Sobreviver na América") e ainda com Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Kit Harington, "Eternals (Eternos)" tem estreia exclusiva nos cinemas portugueses anunciada para 4 de novembro.

