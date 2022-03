Após anos a marcar passo, vai avançar a sequela de "Eu Sou a Lenda", o popular filme de ficção científica de 2007 com Will Smith e realizado por Francis Lawrence.

Segundo o Deadline, o estúdio Warner Bros. já chegou a acordo com Will Smith, mas também com Michael B. Jordan ("Creed", "Black Panther"), no que será o primeiro filme dos dois juntos como atores e também como produtores.

Will Smith confirmou a notícia com uma imagem do filme nas redes sociais.

O contrato também está feito para regressar Akiva Goldsman, o argumentista vencedor de um Óscar que adaptou o livro de 1954 de Richard Matheson para o primeiro filme.

Michael B. Jordan

O projeto ainda está em desenvolvimento e não tem realizador. Não há mais detalhes, nomeadamente como será explicado o regresso da personagem de Will Smith.

Num dos seus mais famosos e pessimistas trabalhos, o ator era Robert Neville, um brilhante cientista e, acompanhado por um cão, talvez o único sobrevivente humano de um vírus numa pós-apocalíptica cidade de Nova Iorque.

Por algum motivo imune, só Neville podia reverter o processo que ameaçava a humanidade, mas ele não estava sozinho: mutantes vítimas da praga espreitavam na sombra, à espera que cometesse um erro fatal.

Com 585,4 milhões de dólares de receitas a nível mundial em 2007, permanece um dos maiores sucessos na carreira de Will Smith, o grande favorito para ganhar o Óscar de Melhor Ator a 27 de março com "King Richard".