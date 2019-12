Barcelos vai ser palco das filmagens da longa-metragem intitulada “Evadidos”, de Bruno Gascon, ao abrigo de um acordo de colaboração hoje assinado entre a empresa produtora e o município.

Pelo acordo, o município atribui uma comparticipação financeira de 72.700 euros, destinada a suportar os custos de alojamento e refeições da equipa técnica e dos atores.

A Câmara disponibiliza, ainda, espaços para apoio logístico e filmagens, nomeadamente o guarda-roupa, ‘makeup’, adereços e escritório de produção.

As filmagens decorrerão entre 7 de setembro e 28 de novembro de 2020.

“Evadidos” é um projeto escrito e realizado por Bruno Gascon e protagonizado por Miguel Borges, contando a história de um português que é “uma espécie de herói”, que luta pelos seus direitos e pelos direitos de todos aqueles que, tal como ele, fazem parte da comunidade portuguesa.

Trata-se de um "filme de época", que se passa nos anos 80/90.

A produção é da empresa Caracol Protagonista.

O filme será transmitido no cinema e, posteriormente, na televisão, em formato de série, com seis episódios.

Pelo protocolo hoje assinado, a produtora tem de incluir o logótipo do município de Barcelos, com animação, na abertura e no final do filme, e fazer referência aos espaços públicos filmados.

A realização de um evento em Barcelos para apresentação do ‘trailer’ do filme e estreia, com presença do elenco e parceiros, é outra das obrigações da produtora, que terá ainda de gravar um vídeo que promova aquele concelho como destino turístico.

A produtora deve, igualmente, integrar atores de companhias locais em pequenos papéis, contratar figurantes junto da comunidade local e colaborar com o município em iniciativas nas áreas da cultura, educação e juventude.