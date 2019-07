A Universidade Católica, no Porto, vai receber, a partir de hoje, a segunda edição da "Porto Summer School on Art & Cinema", que inclui uma exposição de Julião Sarmento e conversas com os realizadores Todd Solondz e Atom Egoyan.

Serão cinco dias de "exposições, exibições de filmes e conversas com realizadores", num evento gratuito e aberto à comunidade, segundo a organização.

Pelas 19:30 de hoje, a Escola das Artes da Universidade Católica inaugura a exposição "Julião Sarmento. Film Works", com uma conversa entre o artista e o curador, Nuno Crespo, também diretor da escola.

Na quarta-feira, o Teatro Municipal Rivoli exibe o filme "Futuro Radioso" do cineasta Atom Egoyan, que participará numa conversa com Julião Sarmento e Guilherme Blanc sobre a "natureza transdisciplinar do cinema contemporâneo", pelas 21:30.

Na Casa das Artes, na quinta-feira, a sessão "Admirável Mundo Novo" reúne uma seleção de filmes da brasileira Ana Vaz, seguida de uma conversa entre a cineasta e o artista catalão Carles Guerra e, no dia seguinte, o Cinema Passos Manuel recebe o cineasta Todd Solondz, com a exibição do seu filme "A Vida em Tempo de Guerra" e uma conversa com Daniel Ribas.

A semana dedicada ao cinema fecha na Fundação de Serralves, com a projeção de filmes em 16mm da dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva, na sessão "K7 Fantasma", e uma conversa aberta com a crítica Sabeth Buchmann, o cineasta Rainer Bellembaum e Nuno Crespo.