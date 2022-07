Um gerente comercial da Singapura chamado Christopher Paul já viu "Tom Gun: Maverick" 45 vezes em 45 dias... e não deve ficar por aqui, revelou a publicação Geek Culture.

Trata-se de um recorde pessoal para este gerente comercial de 38 anos, que tinha como recorde pessoal as 13 vezes a que assistiu "Transformers 3" (2011), "Vingadores: Endgame" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021), além de uma maratona de 10 filmes da Marvel em 2018 no evento "Marvel’s Avengers: Infinity War".

A primeira vez foi numa antestreia a 13 de maio, duas semanas antes da estreia oficial, num evento que apenas teve lugar em Singapura, Brasil e México.

Christopher Paul com os seus bilhetes "Top Gun: Maverick" créditos: Geek Culture

A paixão tem várias explicações: Christopher Paul é um admirador do primeiro "Top Gun" (1986) desde que o viu quando estava na escola primária e começou a colecionar aeromodelos, a ler revistas de aviação e a jogar todos os tipos de videojogos relacionados com aviões e guerra militar. Sem surpresa, a banda sonora do filme também foi a primeira que comprou na sua vida.

Além disso, "existe algo sobre ver filmes no cinema que não se consegue replicar em casa" e foi a mistura de nostalgia, uso mínimo de CGI, a espantosa banda sonora e as acrobacias aéreas de alta adrenalina que o levaram a fazer tantas viagens para ver o filme de Tom Cruise no grande ecrã.

“O que mais adora sobre a sequela é o facto de que conseguiram trazer de volta o icónico F-14 Tomcat, num enredo tão significativo e de alguma forma realista. Só de ver aquela cena de duelo contra os SU-57 Felons, e experimentá-la nos lugares de movimento 4DX, dá vontade de quer voltar ao cinema para reviver a experiência porque não sei quando é haverá outro filme no futuro que apresente este caça icónico e aposentado da Marinha", destacou em entrevista por e-mail ao Geek Culture.

"Acho que a sequela está milhas à frente do filme original, principalmente por causa do nível de realismo no que diz respeito a filmar as cenas áreas. As câmaras IMAX e a tecnologia usada para captar as reações dos atores, sem falar nos pilotos a sério a voar, adicionam muito mais profundidade e imersão à sequela", acrescentou.

As sessões até serviram para Christopher Paul festejar o reencontro com a esposa e o filho após uma separação de mais de dois anos por causa da pandemia, com duas sessões seguidas no último dia em que "Top Gun: Maverick" estava em exibição em IMAX. Na primeira sessão, a esposa foi surpreendida com um anel de diamantes durante os créditos finais.

Por coincidência, este fã também conseguiu ver o filme cinco vezes... no lugar F-14.

Dependendo do tempo em que ainda estiver em exibição, da disponibilidade e da família, Paul ainda espera aumentar o recorde para 46 ou 50 vezes.

Apesar disso, ficará longe do recorde de ver o mesmo filme numa sala do cinema, reconhecido pelo Livro de Recordes do Guinness, que pertence a um treinador pessoal da Flórida (EUA), que assistiu a 292 sessões de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" entre 16 de dezembro de 2021 e 15 de março de 2022.