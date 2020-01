"Pensei que podia fazer os dois e demorou oito semanas para descobrir que as datas funcionariam – protelei aceitar [a peça]. Estava em contacto com a Lana Wachowski, mas no fim ela decidiu que as datas não iam funcionar. Portanto, tínhamos organizado as datas e depois ela meio que mudou de ideias. Estão a seguir em frente sem mim", explicou.

Lilly Wachowski, assume sozinha as rédeas do quarto filme, que está a ser desenvolvido em grande segredo: a irmã Lilly Wachowski ficou de fora por causa do seu envolvimento na série "Work in Progress".

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss estão confirmados para regressar aos papéis de Neo e Trinity, que interpretaram nas três primeiras fitas, entre 1999 e 2003, bem como Jada Pinkett Smith, que foi Niobe em "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions" (ambos de 2003).

Este mês, soube-se que Lambert Wilson estava em negociações para voltar a ser o Merovíngio, o seu papel nas sequelas.

Yahya Abdul-Mateen II, que interpretou o vilão Black Manta no filme “Aquaman”, é uma novidade no elenco, com rumores que apontam para a possibilidade de interpretar um jovem Morpheus (que foi Laurence Fishburne na trilogia).

Outros novos atores são Jessica Henwick, Neil Patrick Harris e Jonathan Groff, além de Toby Onwumere, Max Riemelt e Eréndira Ibarra, que entraram na série "Sense8", criada pelas Wachowski para Netflix.

A estreia nos cinemas de "Matrix 4" foi marcada para 21 de maio de 2021.