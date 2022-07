O famoso fato de Batman usado por George Clooney em "Batman & Robin" (1997) vai ser leiloado.

Sim, o fato com os mamilos, um dos mais controversos legados ao filme e a toda a história do super-herói no cinema do realizador Joel Schumacher, falecido em 2020.

Outras peças "Batman" que vão ser colocadas à venda entre 22 e 23 de julho pela Heritage Auctions no leilão "Hollywood & Entertainment Signature Auction" são a bengala usada pelo Enigma de Jim Carrey em "Batman Para Sempre" (1995), que tem como preço inicial de licitação os oito mil dólares [7,86 mil euros, ao atual câmbio desvalorizado], e o fato púrpura do Joker usado por Jack Nicholson no primeiro "Batman" realizado por Tim Burton (1989), que começa nos 65 mil dólares [63,9 mil euros].

Mas indiscutivelmente, a grande estrela é o fato com os mamilos construído com espuma de látex, vinil, componentes de resina e couro, que inclui tudo das botas ao capuz e à capa: apesar da licitação começar nos 40 mil dólares [39,32 mil euros], espera-se que vá chegar a um preço muito mais elevado.

"Batman & Robin", com Clooney a suceder a Val Kilmer e Arnold Schwarzenegger como o vilão Mr. Freeze, foi um desastre comercial que quase acabou prematuramente com a carreira do cinema daquele que até então era mais conhecido como o galã da série "Serviço de Urgência".

O cineasta assumidamente homossexual foi acusado de incorporar elementos homoeróticos na relação entre Batman e Robin (Chris O´ Donnell). Mais "camp" do que "dark", ficou para símbolo do desastre precisamente a decisão de colocar mamilos no fato do super-herói.

"É de longe o fato Batman mais famoso e infame já projetado", destacou à imprensa americana Joe Maddalena, vice-presidente executivo da Heritage Auction.

"A seu favor, Joel Schumacher nunca pediu desculpa pelos 'mamilos do Batman'. De facto, ele disse uma vez à Vice 'ainda estou satisfeito por o termos feito'. E eu estou igualmente satisfeito por termos a oportunidade de oferecer esta peça da história do cinema a alguém que possa apreciar o fato tanto como ele claramente", concluiu.