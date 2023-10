A Festa do Cinema, que dá a oportunidade para ver os filmes nas salas com os bilhetes mais baratos, regressa pela segunda vez este ano.

Como recorda a organização no 'site' oficial, "o público pediu e o sucesso da edição de maio ditou o regresso", que será entre 22 e 25 de outubro (de domingo a quarta-feira) e vai ser possível voltar a assistir por 3,5 euros a mais de 50 filmes de todos os géneros em mais de 500 salas de norte a sul e nos arquipélagos da Madeira e Açores.

Tal como aconteceu entre 14 e 17 de maio, ficam de fora as sessões em formato "premium", como 3D, IMAX, 4DX e Screen X, além dos lugares VIP.

Esta será a nona edição da Festa do Cinema, que arrancou em 2015 com o objetivo de "promover o envolvimento do público com o ato cultural de assistência cinematográfica em sala".

No comunicado oficial, Fernando Ventura, da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), destaca que “a Festa do Cinema, em que se insere esta 2ª edição 2023, é uma iniciativa que visa celebrar e promover o cinema e a cultura cinematográfica, incentivando as pessoas a viver a magia do cinema no grande ecrã, tornando a experiência mais acessível e para um público mais amplo”.

A celebração da Sétima Arte inclui todo o tipo de cinema, nacional e estrangeiro, de animação, drama, comédia, documentário, terror ou ação, destaca a organização.

A grande atração será "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese e com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons, que chega esta quinta-feira aos cinemas.

"Os Três Mosqueteiros – D’ Artagnan", "Estranha Forma de Vida", "O Exorcista: Crente", "Golda", "Patrulha Pata: O Super Filme", "O Criador", "The Equalizer 3: Capítulo Final", "Dumb Money", "Mistério em Veneza", "Os Mercen4rios", "The Nun II: A Freira Maldita" e "After – Depois de Tudo" são outras propostas recentes para ver a a 3,50 euros.

Sucessos mais antigos nas salas portuguesas também estarão disponíveis, como "A Pequena Sereia", "Elemental", "Barbie", "Oppenheimer", "Gran Turismo", "Pôr do Sol – O Mistério do Colar de São Cajó", "Homem-Aranha Através do Aranha Verso", "Indiana Jones e o Marcador do Destino", "Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante", "Missão: Impossível – Ajuste de Contas Parte Um" e "Super Mario Bros – O Filme".