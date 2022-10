Está de volta a Festa do Cinema, com bilhetes mais baratos em todos os filmes em cartaz e em quase todas as salas de cinema em Portugal.

Após a suspensão em 2020 e 2021 por causa da pandemia, a sexta edição decorrerá entre 7 e 9 de novembro, segunda a quarta-feira.

Nos cinemas de norte a sul e nos arquipélagos da Madeira e Açores, os bilhetes estarão a três euros para todos os filmes e sessões, exceto as de formato "premium", como Imax e Screen X.

Em sala estarão, por exemplo, títulos como "Black Adam", com Dwayne Johnson e Pierce Brosnan; "Amesterdão", com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington; o documentário "Cesária Évora"; a animação "O Amigo Crocodilo"; "Triângulo da Tristeza", vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes; "Halloween: O Final", com Jamie Lee Curtis; e "Submissão", com Iolanda Laranjeiro, Maria João Abreu e João Catarré.

Esta será ainda uma oportunidade para não perder filmes há mais tempo nas salas, mas que continuam a gozar de grande sucesso de público, como "Bilhete para o Paraíso", com George Clooney e Julia Roberts; o terror de "Sorri"; e o épico "A Mulher Rei", com Viola Davis.

A Festa do Cinema arrancou em 2015 com o objetivo de "promover o envolvimento do público com o ato cultural de assistência cinematográfica em sala".

Em 2022, a iniciativa promovida pela APEC (Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas) com o apoio dos exibidores nacionais procura “fazer regressar ao grande ecrã o público português e proporcionar-lhe um conjunto de experiências que só a Sétima Arte permite”, destaca o comunicado oficial.