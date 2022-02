A Festa do Cinema Italiano vai celebrar os cem anos do nascimento de Pier Paolo Pasolini e contará com várias antestreias, entre as quais o documentário de Luca Guadagnino sobre o designer de moda Salvatore Ferragamo, anunciou hoje a organização.

Este ano a Festa do Cinema Italiano começa a 1 de abril com programação em Lisboa, Porto e Cascais, prosseguindo nas semanas seguintes em outras oito cidades portuguesas, incluindo Lagos, pela primeira vez.

Da programação da 15.ª edição, revelada hoje, sabe-se que está prevista a antestreia de "Salvatore - Shoemaker of Dreams", documentário do realizador Luca Guadagnino sobre o designer de moda e empresário italiano que fundou a marca de calçado Ferragamo.

A Festa do Cinema Italiano irá ainda exibir "Leonora Addio", filme de Paolo Taviani, premiado este ano no festival de Berlim, e que é uma homenagem do realizador ao irmão, Vittorio Taviani, parceiro na correalização em quase toda a carreira e que morreu em 2018.

A estes dois filmes, a Festa do Cinema Italiano junta ainda "O rei do riso", de Mario Martone, sobre Eduardo Scarpetta, "considerado o ator e autor mais importante do teatro napolitano, entre o final do século XIX e o início do século XX".

Este festival dedicado à mais recente produção de cinema de Itália irá ainda recordar Pier Paolo Pasolini, 'à boleia' da efeméride do centenário do nascimento do cineasta, com uma retrospetiva em parceria com a Cinemateca Portuguesa.

À conta desta iniciativa, vários filmes de Pasolini voltarão aos cinemas em novas cópias restauradas, nomeadamente "Accattone" (1961), "Assembleia de Amor" (1964), "O Evangelho Segundo S. Mateus" (1964) e "Édipo Rei" (1967).

Além de Lisboa, Porto, Cascais e Lagos, o festival acontecerá em Coimbra, Viseu, Penafiel, Alverca, Aveiro, Caldas da Rainha e Almada.