No festival, serão também exibidos os filmes "Hálito Azul", de Rodrigo Areias, "Variações", de João Maia, "Alva", de Ico Costa, e a curta-metragem de Teresa Villaverde "Où en êtes-vous, Teresa Villaverde?".

Para João Pais, "há cada vez mais diversidade no cinema português", referindo que a programação foi desenhada para "espelhar um tema específico" em cada sessão, onde normalmente são exibidas curtas e filmes de animação, antes de uma longa-metragem documental ou ficcional.

Já na seleção Ensaios, dedicada às obras criadas em contexto académico, o responsável pela programação do festival nota "uma franca melhoria" dos projetos a concurso.

"Hoje, há um conjunto de novos estudantes e jovens criadores que se afastam cada vez mais do novo cinema e criam um outro paradigma do cinema português, sendo que, a nível técnico, há também uma melhoria", afirmou, referindo que esta secção vai decorrer no cinema do centro comercial Alma.

Este ano, a secção Outros Olhares, criada em 2018 e dedicada a um tipo de cinema mais experimental, será também de carácter competitivo, face "à qualidade das propostas" recebidas, referiu.

Na edição deste ano do Caminhos, será atribuído o prémio Carreira à atriz Isabel Ruth, que, ao longo de mais de cinco décadas, entrou em filmes de Manoel de Oliveira, Teresa Villaverde, João Botelho, Paulo Rocha ou Sérgio Tréfaut.

Na sessão de abertura, haverá um espetáculo, com a presença de Stereossauro, que tem como tema "Os Verdes Anos", com uma interpretação da música de Carlos Paredes incluída na banda sonora do filme de Paulo Rocha, de 1962, em que Isabel Ruth participou.

A 30 de novembro, no último dia, haverá também uma sessão de programação em que foi dada "carta-branca" ao realizador João Salaviza para programar uma sessão no miniauditório Salgado Zenha, no edifício da Associação Académica.

Ao longo do festival, alguns dos filmes da secção competitiva serão repostos, durante a semana, no cinema do centro comercial Alma.

A sessão de encerramento do festival decorre no TAGV, a 30 de novembro, às 21:45, com a entrega de prémios.