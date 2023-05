Ao terceiro dia, chegou a animação mais ligeira ao festival de Cannes, depois das polémicas pela escolha de "Jeanne du Barry", com Johnny Depp e Maïwenn, como o filme de abertura (ambos acusados dos agressões) e a presença na competição à Palma de Ouro de "Le Retour", cuja realizadora Catherine Corsini é criticada por se ter excedido durante as gravações, que puseram em cena uma história de sexo entre adolescentes.

O ator franco-isrealita Tom Mercier causou sensação ao animar a tradicional sessão de fotografia, acrescentando uma acrobacia à frente dos profissionais da comunicação social às poses mais tradicionais com lado da colega Billie Blain.

A sessão era a da apresentação do seu novo filme, "Le Règne Animal", realizado por Thomas Cailley, ainda com Romain Duris, Adèle Exarchopoulos e Paul Kirchier, que abriu a secção "Un Certain Regard".

Com 29 anos, Tom Mercier tornou-se uma das grandes promessas do cinema com a revelação na estreia em "Sinónimos", um drama de Nadav Lapid vencedor do prémio máximo do Festival de Berlim em 2019.

Em 2020, fez parte do elenco da aclamada minissérie "We Are Who We Are", dirigida por Luca Guadagnino para HBO Max.