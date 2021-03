A fase de submissão dos filmes a concurso decorre até 31 de maio, na plataforma FilmFreeway (filmfreeway.com/fikeevora) ou no sítio oficial do festival na Internet (festivalfike.com), indicou a SOIR - Sociedade Operária de Instrução e Recreio Joaquim António de Aguiar, entidade organizadora do festival.

No ano em que assinala os 20 anos desde a sua criação, a edição de 2021 do FIKE – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Évora, a 17.ª, vai decorrer na cidade alentejana de 20 a 25 de setembro, revelou a SOIR na sexta-feira.

Ficção, animação e documentário são as categorias às quais podem concorrer as ‘curtas’, com duração inferior a 40 minutos (incluindo créditos), produzidas ou estreadas após 1 de janeiro de 2019.

Os filmes submetidos a concurso não podem estar disponíveis na Internet e, preferencialmente, devem ser inéditos em Portugal, assinalou a organização, frisando ainda que “todos os trabalhos devem ter legendas em inglês”.

“Não há limite ao número de obras que cada realizador/produtor” pode apresentar a concurso, e “a participação é totalmente gratuita”, destacou.

Os prémios a atribuir pelo júri oficial desta 17.ª edição do FIKE vão distinguir a melhor ficção, o melhor documentário, a melhor animação e a melhor curta-metragem portuguesa – Prémio Novos Talentos (prémio monetário).

“Serão ainda atribuídos diplomas e menções especiais”, acrescentou, assinalando igualmente que, “como habitualmente, o público classificará também o melhor filme do festival”.

Este ano, regressa ainda ao festival o Prémio Don Quijote, um galardão a atribuir pelo júri da Federação Internacional de Cineclubes (IFFS - International Federation of Film Societies, em inglês), cuja rede de festivais parceiros o FIKE integra desde 2004.

A edição de 2021 do FIKE, além de organizada pela SOIR, é apoiada pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, a Câmara de Évora, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Universidade de Évora.

O FIKE 2021 apoia a candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027, acrescentou ainda a SOIR.