Num comunicado com o programa da secção Wavelengths do festival que decorre entre 7 e 17 de setembro é revelado que Eduardo Williams vai apresentar “O Auge Humano 3” na categoria de longas-metragens, uma coprodução entre oito países, dos quais consta Portugal.

“Shrooms”, de Jorge Jácome, integra a lista de curtas-metragens da secção, enquanto um programa especial dentro da Wavelengths vai ser dedicado a Chantal Akerman, Pedro Costa e Jean-Luc Godard.

No festival de Toronto vão estar também várias outras coproduções portuguesas, como “Pedágio”, de Carolina Markowicz, “City of Wind”, da realizadora mongol Lkhagvadulam Purev-Ochir, com direção de fotografia de Vasco Viana e música de Vasco Mendonça, e “They shot the piano player”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, que envolveu a produtora de animação Animanostra, apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e participação da RTP.