O massacre de Srebrenica em 1995, considerado a maior atrocidade cometida na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, rebentou no Festival de Cinema de Veneza esta quinta-feira (3), contado por uma mãe bósnia num filme que denuncia os erros, cumplicidades e cobardia da ONU.

O quinto filme da realizadora bósnia Jasmila Zbanic, "Quo Vadis, Aida?", em competição esta quinta-feira no Festival de Cinema de Veneza, é um ato de acusação à comunidade internacional e em particular aos capacetes azuis da ONU, os seus funcionários e as suas decisões.

Jasmila Zbanic

A realizadora de 45 anos, entre as oito cineastas que competem este ano pelo Leão de Ouro, conta as atrocidades da guerra no seu país depois de ter vencido o Urso de Ouro em Berlim em 2006 com "Filha da Guerra".