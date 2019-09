O cinema de autor regressa na quinta-feira à Figueira da Foz com o arranque da sexta edição do Festival International Film Art, que contará com mais de 160 filmes em competição, incluindo uma série de filmes-concerto.

O primeiro filme-concerto será com o músico e compositor Vítor Rua, fundador dos GNR e "alma" dos Telectu, que vai musicar “O Barão”, de Edgar Pêra. Os dois artistas reencontram-se, no âmbito do festival, no dia 11, numa exibição inédita de “A Caverna”, de Edgar Pêra, que vai também participar no espetáculo, contando ainda com ‘vjamming’ de Cláudio Vasques.

Pelo meio, ficam Victor Torpedo, dos Parkinsons, que vai musicar “A Bucket of Blood”, de Roger Corman, enquanto os Subway Riders vão providenciar a banda sonora de “Missile to the moon”, de Richard E. Cunha, no dia 08.

A programação inclui ainda “White Dog”, de Samuel Fuller, com música de Marcelo dos Reis (dia 9), “Luz de Inverno”, de Ingmar Bergman, com banda sonora do também membro dos Parkinsons Pedro Chau (dia 10), antes de terminar, no dia 12, com “The Unknown”, de Tod Browning, e música ao vivo de Luís Pedro Madeira.