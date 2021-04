Com o objetivo de promover a literacia e combater estigmas sobre saúde mental, a quinta edição do festival Mental está confirmada para Lisboa, entre 20 e 28 de maio, dedicada ao cinema, artes e informação

A programação vai concentrar-se em Lisboa, no Cinema São Jorge, na Fábrica Braço de Prata e no Espaço Atmosfera M.

Uma das partes centrais será a M-Cinema: Mostra Internacional de Curtas e Longas-Metragens, com a apresentação de 14 filmes originários dos quatros cantos do mundo, do documentário à ficção e animação, que partilham uma temática sempre relacionada com a saúde mental.

O vencedor dessa Mostra é também um dos primeiros trabalhos artísticos e reflexões sobre a atual pandemia COVID-19: "A Cor da Sombra" ("The Colour of Shadow"), um documentário norueguês de Martin A. Walther que se debruça sobre o encerramento dos centros de apoios a adictos e dependentes em Oslo durante o confinamento, colocando várias pessoas na rua sem apoio e tratamentos providenciados por estas instituições.

Realizar-se-ão ainda debates temáticos, que contam com a participação de psicólogos e psiquiatras e são complementados com a exibição de uma longa-metragem, serão dedicados à depressão, à ecoansiedade e à somatização.

No debate sobre ecoansiedade será exibido "No Coração da Escuridão", de Paul Schrader, e no encontro sobre depressão, o filme escolhido foi "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan, vencedor de dois Óscares, Melhor Ator (Casey Affleck) e Argumento Original.

Outros eventos integrados de música, dança, teatro e literatura integram a programação.