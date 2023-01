"BABYLON – Hollywood e os loucos anos 20" é o nome da exposição que o Centro Colombo recebe a partir desta sexta-feira e que convida os visitantes a entrar no ambiente de glamour e excentricidade vivido num dos mais importantes momentos da história da indústria cinematográfica em Hollywood através das imagens do novo filme do premiado realizador Damien Chazelle.

Segundo o comunicado da NOS Audiovisuais, distribuidora de "Babylon", a exposição de entrada livre poderá ser visitada até ao dia 3 de fevereiro e permite aos visitantes a possibilidade de recriar os seus próprios ambientes e vestir a pele de estrelas de cinema, utilizando os espelhos e as frases emblemáticas do filme.

Após ganhar o Óscar de Melhor Realização com "La La Land", Damien Chazelle propõe a descoberta de um mundo repleto de excentricidades e ambições desmedidas onde traça a ascensão e queda de várias personagens com ambições desmedidas durante a era de desenfreada decadência e depravação no início dos anos de ouro de Hollywood.

O elenco junta nos papéis principais com Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart e Tobey Maguire.

Vencedor esta semana do Globo de Ouro de Melhor Banda Sonora Original, a estreia nos cinemas em Portugal acontece a 19 de janeiro.

TRAILER.