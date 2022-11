"Joyland", a candidatura do Paquistão a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, vai ter uma estreia antecipada num cinema na França para se poder qualificar após ter sido banido no próprio país uma semana antes da estreia.

Segundo avança o Deadline, "Joyland" vai estar em exibição num dos principais cinemas "arthouse" da França às 18h00 durante uma semana a partir de 22 de novembro, antecipando a estreia nacional prevista para 28 de dezembro, para se qualificar para os prémios da Academia.

A decisão foi tomada após o filme de Saim Sadiq ter sido banido antes da estreia a 18 de novembro pelo Ministério da Informação e Radiodifusão por incluir "material altamente censurável", apesar de ter visto aprovado o seu lançamento pelo organismo de censura do Paquistão em agosto.

A reação está a ser interpretada como a resposta a campanhas nas redes sociais nas últimas semanas de que o filme violava os valores sociais do Islão e do país: produção, duplamente premiada este ano no Festival de Cannes, aborda o romance entre um rapaz e uma rapariga transgénero que abala os alicerces de uma família patriarcal.

"Joyland" também arrecadou a Menção Especial e o Prémio do Público na mais recente edição do Queer Lisboa.

Os requisitos para o Óscar de Melhor Filme Internacional foram flexibilizados nos últimos anos: os candidatos devem ter uma semana de exibição completa numa sala de cinema comercial no seu país de origem antes de 30 de novembro, mas agora isso é possível desde que o lançamento seja num outro país sem ser nos EUA.

Descrevendo a decisão do Ministério da Informação e Radiodifusão de banir "Joyland" como uma "reviravolta repentina" e “absolutamente inconstitucional e ilegal”, o realizador e a equipa do filme preparam um apelo. A Associação de Produtores de Cinema do Paquistão também está fazendo pressão para que a proibição seja anulada.