O filme "Chavalas", de Carol Rodríguez Colás, vai abrir, no dia 25, o CineFiesta - Mostra do Cinema Espanhol, no cinema São Jorge, em Lisboa, com a presença da realizadora, revelou hoje a organização.

O CineFiesta acontecerá de 25 a 30 de novembro, integrado na Mostra Espanha, no cinema São Jorge e também na Cinemateca Portuguesa.

Na programação deste ano, um dos objetivos é dar mais visibilidade ao cinema de "realizadoras emergentes que apresentam as suas primeiras ou segundas longas-metragens em Lisboa".

É o caso de "Chavalas", uma comédia de Carol Rodríguez Colás, protagonizada por quatro mulheres que se reencontram para recordar a amizade que as uniam na adolescência.

No CineFiesta será ainda exibido "Destello Bravío", de Ainhoa Rodríguez, "Karen", de María Perez Sanz, e "La última primavera" de Isabel Lamberti.

De sublinhar ainda a inclusão de "La Gallina Turuleca", filme de Víctor Monigote e Eduardo Gondell, premiado com um Goya de Melhor Filme de Animação.

Esta ano, um dos destaques do CineFiesta será a exibição de filmes escolhidos por programadores dos festivais IndieLisboa, Doclisboa e Queer Lisboa.

O CineFiesta exibirá "The First Woman", filme de Miguel Eek escolhido pelo DocLisboa, "La Última Primavera", de Isabel Lamberti, por proposta do IndieLisboa, e "The mustery of the pink flamingo", de Javier Polo Gandía, escolhido pelo Queer Lisboa.

Em articulação com a Cinemateca Portuguesa, a mostra propõe ainda filmes restaurados ou digitalizados da cinematografia espanhola, como "Jefe Politico" (1924), de André Hugon, que contará com música ao vivo, com theremin e piano por Miquel Brunet.

O CineFiesta é organizado Ministério da Cultura e Desporto espanhol.