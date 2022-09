Um filme com Matthew McConaughey sobre a história verídica da viagem de uma equipa de futebol feminina dos EUA para jogar na China em 1984 foi cancelado a seis semanas de começar a rodagem.

A revista The Hollywood Reporter avança que o estúdio Skydance tomou a decisão após receber "alegações perturbadoras" sobre certos aspetos da história verídica de "Dallas Sting", sem especificar quais eram.

A investigação que se seguiu levou o estúdio e os produtores a pararem numa altura em que já estavam escolhidos praticamente todos os atores após se investir recursos consideráveis, incluindo os financeiros, num extenso processo de audições para encontrar jogadoras de futebol a sério que pudessem receber formação de representação.

O filme ia ser realizado por Kari Skogland, que dirigiu a série da Marvel "O Falcão e o Soldado de Inverno".

Uma fonte próxima da tomada de decisão adiantou à revista a desilusão geral com o que aconteceu pois sentiam que a história da equipa de futebol e das suas jovens jogadores merecia ser contada.

No âmbito dos esforços do presidente Ronald Reagan para desanuviar as relações com a China em 1984, as autoridades do país asiático convidaram os EUA a enviar a sua equipa ao primeiro campeonato mundial de futebol feminino que estavam a organizar. O problema é que não existia uma equipa americana de futebol feminino.

Após uma prospeção nacional, as autoridades chegaram a uma liga de adolescentes de um liceu de Dallas (Texas) que se autodenominava "The Sting" (numa referência ao filme de grande sucesso "A Golpada", de 1973, com Robert Redford e Paul Newman), que foi treinada por Bill Kinder, que não tinha qualquer experiência anterior no desporto (seria a personagem de Matthew McConaughey).

Ao melhor estilo inspirador de "Rocky", a equipa que todos esperavam que viesse a ser categoricamente derrotada, acabou por vencer contra algumas das melhores atletas mundiais da Austrália, Japão, China e, na final, da Itália.

Esta notícia será atualizada se surgirem novas informações sobre as alegações.