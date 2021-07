O Festival Internacional de Cinema Avanca inicia este sábado as comemorações do seu 25.º aniversário com o espetáculo “Piratas e sereias, ostras e baleias”.

Segundo o Cine Clube de Avanca, responsável pela organização do festival, trata-se de um filme-concerto do Space Ensemble, "uma banda que tem marcado outras edições do festival, em que o público é convidado a viajar pelas profundezas dos oceanos, embalado na magia do cinema de animação”, numa apresentação que terá início às 21:30, no Cine-Teatro de Estarreja.

Musicado em tempo real e ao vivo, o espetáculo junta ainda “uma panóplia de objetos, brinquedos e utilitários que permitem, com muita magia e imaginação, criar os efeitos especiais sonoros que proporcionam uma vivência única das animações”, num espetáculo para ver em família.

O Avanca 2021 irá decorrer este ano em vários espaços, nomeadamente no Cine-Teatro de Estarreja e no auditório paroquial de Avanca, mas também no Cinema Vida de Ovar e, tal como em 2020, também com sessões em ‘drive in’ no centro da Avanca.

Em 2020, o festival aliou a exibição ao ar livre com os espectadores dentro dos seus carros, projetando filmes da competição oficial.

Os filmes a exibir este ano são assinados por realizadores de diversas nacionalidades como Nelson Boles, Yoram Benz, Olesya Shchukina, Claire Vandermeersch, Gaëtan Borde, Benjamin Le Bourgeois, Alexandre Veaux, Mengjing Yang e Titouan Bordeau.

“Todas as exibições irão decorrer na salvaguarda das medidas de segurança que a presente pandemia obriga e com base nas orientações e recomendações da DGS e do Governo”, assegura a organização.

O festival é coorganizado pelo Cine Clube de Avanca e pelo Município de Estarreja, com o apoio do Ministério da Cultura, associações locais, Junta de Freguesia e de várias universidades e escolas de ensino superior, empresas e outras instituições da região.