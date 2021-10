A Amazon Prime Video divulgou esta terça-feira o primeiro trailer de "Being the Ricardos", um filme que junta os oscarizados Nicole Kidman e Javier Bardem.

Após ter estado na corrida aos últimos Óscares com "Os 7 de Chicago", o realizador e argumentista Aaron Sorkin (criador da lendária série "Os Homens do Presidente" e vencedor do Óscar pelo argumento de "A Rede Social") está de volta com a história de um casal histórico de Hollywood: Lucille Ball e Desi Arnaz.

Apesar de imagens de paparazzi durante a rodagem terem confirmado uma impressionante transformação, Nicole Kidman revela-se principalmente no trailer pela voz a recordar o impacto histórico na televisão americana: entre 1951 e 1957, o casal entrava nas casas dos telespectadores com a série "I Love Lucy", o programa mais visto nos EUA em quatro das seis temporadas (e que continua a ser um grande sucesso nas reposições em canais locais).

O filme vai acompanhar Lucille Ball e Desi Arnaz durante uma semana de produção de um episódio da histórica "sitcom", desde a primeira leitura do argumento que juntava todos os atores à mesa até à gravação à frente de uma audiência ao vivo, ao mesmo tempo que enfrenta uma crise que pode acabar com as suas carreiras e outra que pode fazer o mesmo ao seu casamento.

Ainda com J.K. Simmons, Jake Lacy, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat e Clark Gregg, o trailer de "Being the Ricardos" revela que o filme irá estrear em alguns cinemas (americanos) a 10 de dezembro antes de ficar disponível na Amazon Prime a 21, a tempo de se qualificar para os próximos Óscares.

VEJA O TRAILER.