"Skin - História Proibida" conquistou hoje o prémio melhor filme da 10.ª edição do festival internacional Sound&Image Challenge, cuja cerimónia de entrega de prémios decorreu no teatro D. Pedro V, em Macau.

Do israelita Guy Nattiv, que arrebatou o prémio de melhor realizador, "Skin" conquistou ainda as categorias de melhor edição, para Yuval Orr, e de melhor sonoplastia, para Ronen Nagel, disse à Lusa a coordenadora do Centro de Indústrias Criativas-Creative Macau, Lúcia Lemos.

Primeira obra norte-americana de Nattiv, estreou-se no festival de cinema de Toronto de 2018 e foi distinguido com o prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci). Trata-se de uma ampliação do universo criado na sua curta do mesmo nome, vencedora do Óscar este ano, sobre um jovem criado por skinheads notórios na comunidade de supremacia branca que deice abandonar todo o ódio e a violência que lhe foi ensinado, com a ajuda de um ativista de direitos negros.

A estreia europeia aconteceu já este ano no festival internacional de cinema de Berlim e chegou às salas portuguesas a 3 de outubro.