O primeiro filme de ficção rodado no espaço com Tom Cruise já tem uma data para começar.

O TMZ apurou que a estrela está no manifesto oficial de passageiros de 2020-2023 para seguir viagem até à Estação Espacial Internacional.

Segundo o "site", vai juntar-se à tripulação da SpaceX Crew Dragon em outubro de 2021, juntamente com o realizador Doug Liman.

O projeto histórico é uma parceria da estrela com o empresário Elon Musk, o dono da SpaceX (a empresa de sistemas aeroespaciais e serviços de transporte espacial) e a própria NASA.

Ainda sem título, o projeto será financiado pelo estúdio Universal e tem tanto de inovador como de ambicioso e astronómico: a projeção "mais otimista" do orçamento é de 200 milhões de dólares, o custo médio das grandes produções da Marvel, as mais caras de Hollywood.

As últimas novidades sobre o "filme no espaço com Tom Cruise" eram de julho, indicando que ainda não existia um argumento, mas o primeiro rascunho da história terá sido escrito por Doug Liman, conhecido por "Identidade Desconhecida" (2002, o primeiro da saga "Jason Bourne") e "Mr. e Mrs. Smith" (2005), mas também por "No Limite do Amanhã (2014) e "Barry Seal: Traficante Americano" (2017), ambos com Tom Cruise.