O filme “Já nada sei”, de Luís Diogo, venceu o prémio de Melhor Filme no Art Color Digital Cinema International Film Festival (AC DC IFF), na Bélgica, anunciou o Cine Clube Avanca.

Esta é a segunda vez que o filme recebe o prémio de Melhor Filme de um festival, e também o décimo quinto prémio com que “Já nada sei” é distinguido em mais de 30 festivais na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África.

Duarte Miguel, Ana Aleixo Lopes e Susie Filipe interpretam os papéis principais no filme que em abril, venceu o prémio de melhor filme estrangeiro no 10.º Nyack International Film Festival que decorreu em Nova Iorque, Estados Unidos.

O filme conta a história de um casal escolhido para um documentário sobre casais felizes, que, durante 15 dias, registou depoimentos do casal, de amigos, familiares e colegas.

Produzido em conjunto pelo Cine Clube de Avanca e Filmógrafo, o filme foi rodado maioritariamente em Oliveira de Azeméis, com o apoio do Município local, a que se juntaram o Município de Santo Tirso e o Avanca Film Fund. O filme estreou-se nas salas portuguesas no passado dia 27 de abril.