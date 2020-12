Naomi Ackie é a eleita para representar Whitney Houston num filme sobre a sua vida chamado "I Wanna Dance With Somebody".

A atriz britânica de 28 euros é conhecida pela série da Netflix "The End of the F***Ing World" e entrou recentemente no quinto e último episódios da antologia de Steve McQueen "Small Axe".

Foi ainda um dos membros da Resistência em "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" (2019).

"O teste de Naomi Ackie foi tão poderoso que causou arrepios na minha espinha", explicou o lendário Clive Davis, mentor de Whitney Houston e um dos produtores do projeto., que será realizado por Stella Meghie (de "Amor Acima de Tudo").

"Embora a voz incomparável de Whitney seja usada ​​para todas as canções, o extraordinário talento da Naomi permite que ela capte com mestria o charme único de Whitney, o 'star power' e, claro, as suas lutas pessoais. Naomi é um talento a sério e não consigo imaginar uma escolha melhor para este papel icónico", acrescentou.

Os outros parceiros de "I Wanna Dance With Somebody" são a família de Whitney Houston, a editora Primary Wave Music Publishing (essencial para ter acesso a temas como "I Will Always Love You", "Higher Love", "How Will I Know" e "Greatest Love of All") e o argumentista Anthony McCarten.

O envolvimento deste último como produtor e argumentista terá sido determinante para ter o apoio da família por causa do seu estrondoso sucesso com vários "biopics": foi ele que escreveu "A Teoria de Tudo" (sobre Stephen Hawking), "A Hora Mais Negra" (Winston Churchill) e "Bohemian Rhapsody" (Freddie Mercury e os Queen), que valeram Óscares a Eddie Redmayne, Gary Oldman e Rami Malek.

Mais recentemente, foi da sua autoria "Dois Papas", sobre a coabitação entre os Papas Francisco e Bento, que valeu nomeações para estatuetas deste ano a Jonathan Pryce e Anthony Hopkins.

Os produtores descreveram "I Wanna Dance With Somebody" como uma "celebração alegre, emocional e de partir o coração da vida e da música da maior vocalista feminina de R&B de todos os tempos, acompanhando a sua jornada da obscuridade ao estrelato".

Apesar de salientaram que será "muito honesto sobre o preço desse sucesso", o tema principal será "a saga rica e complexa da busca pelo casamento perfeito entre música, cantora e público e, ao mesmo tempo, a história comovente de uma rapariga simples de New Jersey a tentar encontrar o caminho de regresso às origens".