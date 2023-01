As três curtas-metragens portuguesas finalistas a uma nomeação dos Óscares vão ser exibidas na segunda-feira, dia 16, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

De acordo com a produtora Força de Produção, na sessão serão mostrados "Ice Merchants", de João Gonzalez, "O Homem do Lixo", de Laura Gonçalves, e "O Lobo Solitário", de Filipe Melo, com a presença dos realizadores e produtores e apresentação do argumentista Nuno Markl.

"Ice Merchants" e "O Homem do Lixo" concorrem a uma nomeação na categoria de Curta-Metragem de Animação, enquanto "O Lobo Solitário" está entre os finalistas no Óscar de Melhor Curta-Metragem.

As nomeações para a 95.ª edição dos Óscares serão anunciadas a 24 de janeiro e a cerimónia está marcada para 12 de março.