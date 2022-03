Os filmes premiados nos principais festivais portugueses de cinema serão exibidos numa nova iniciativa, intitulada Ampla, que decorrerá em março e abril em Lisboa.

A mostra Ampla ocupará a Culturgest de 25 a 27 de março e de 1 a 3 de abril, contando com 23 filmes, entre longas e curtas-metragens, que foram distinguidos em festivais portugueses.

Entre os filmes escolhidos estão “A metamorfose dos pássaros”, de Catarina Vasconcelos, que recebeu o prémio do público no Festival Caminhos do Cinema Português, “Minyan”, de Eric Steel, premiado no Queer Lisboa, e a animação “Wolfwalkers”, de Tom Moore e Ross Stewart, distinguida no Monstra.

Segundo a organização, “todas as sessões terão recursos de acessibilidade, como legendas, interpretação em língua gestual portuguesa e audiodescrição, permitindo aos espectadores assistirem aos filmes em condições de igualdade”.