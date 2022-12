A distribuidora Zero em Comportamento revelou novidades para 2023 de um dos seus projetos, o Filme do Mês.

Descrito como uma aposta "na criação de uma oferta cultural rica e inclusiva", documentários sobre Patti Smith, Jean-Luc Godard, Federico Fellini e Alfred Hitchcock fazem parte de uma seleção cuidada de filmes para exibição mensal em salas descentralizadas do circuito comercial da capital.

"Patti Smith, poeta do Rock", um documentário de Sophie Peyrard e Anne Cutaia que passou pelo IndieLisboa, abre o ano com o Filme do Mês de janeiro, dedicado ao rock e à celebração da emancipação e da liberdade feminina.

Para fevereiro, é a vez de "Godard Cinema", documentário de Cyril Leuthy que celebra a obra de Jean-Luc Godard, e que integrou a programação do Doclisboa este ano, em que o cinema se despediu do realizador que marcou a Nova Vaga francesa.

Em março, em que se assinala o Dia Mundial da Água, será apresentado "Matter out of Place", de Nikolaus Geyrhalter que segue os vestígios do lixo criado pelas pessoas por todo o planeta.

Abril será para descobrir o mundo por trás da câmara de Fellini com "Fellinopolis", de Silvia Giuletti.

Ainda sem mês reservado, está prometido "My Name is Alfred Hitchcock", novo documentário de Mark Cousins que mergulha no legado do cineasta através da voz do próprio Alfred Hitchcock.

Em comunicado sobre o balanço deste ano, a Zero em Comportamento dá conta que organizou 53 sessões do Filme do Mês e estreou quatro longas e três curtas-metragens nos cinemas nacionais, lançando também 50 filmes de vários géneros no seu videoclube. Já a programação para os mais novos dividiu-se em dois eixos: os "Filminhos Infantis à Solta pelo País" levou a 90 sessões e "O Cinema Ajuda-nos a Crescer", programa gratuito para as escolas de toda a área Metropolitana de Lisboa, levou sessões de cinema a mais de três mil alunos do 3.º ciclo e do Secundário de 72 escolas.