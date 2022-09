Apesar de já ter estreado nos cinemas, continuam a dar que falar os muitos rumores à volta dos bastidores de "Não Te Preocupes Querida".

A mais recente surgiu no próprio dia da estreia nos EUA, quando o prestigiado 'site' Vulture, ligada à revista New York, publicou uma investigação sobre o que terá acontecido para levar a relação da realizadora e atriz Olivia Wilde com a sua protagonista Florence Pugh à rutura durante da rodagem.

O impacto das revelações sobre uma "guerra de gritos" entre as duas em janeiro de 2021 foi tão grande que levou a um desmentido de responsáveis do estúdio Warner Bros. e de 40 membros da equipa do filme.

A versão da reportagem do Vulture recupera uma alegação com vários meses e que a própria Olivia Wilde teve de desmentir numa entrevista à Vanity Fair: a de que Florence Pugh se chateou com os frequentes "desaparecimentos" da realizadora com o novo namorado Harry Styles e que teve de dirigir cenas durante esses comportamentos pouco profissionais.

"A Olivia e o Harry simplesmente desapareciam", diz uma fonte e estas "ausências frequentes, não explicadas", levaram a uma "guerra de gritos" entre as duas.

"A Florence dava a sua opinião sobre como achava que a próxima cena deveria ser filmada quando a Olivia não estava lá. Ela estava do género, 'Estou a dirigir este filme mais do que tu!'. A certa altura, houve gritaria e as pessoas ouviram. Isso espalhou-se muito rapidamente", recorda Chris Lee, o autor da notícia.

A atriz também não terá gostado de ver o novo casal num casamento muito mediático ainda em janeiro de 2021 (as imagens que circularam foram as primeiras a confirmar a relação), num comportamento que contrastava com as palestras frequentes ao elenco e à equipa sobre os protocolos COVID.

A tensão terá chegado a um ponto que Toby Emmerich, na altura um dos executivos de cinema mais importante na Warner Bros., serviu de árbitro durante "um longo processo de negociação" para garantir a presença de Florence Pugh no "processo de vida" do filme (leia-se: participar nas atividades de promoção) e não colocar em risco as receitas de bilheteira.

O primeiro sinal público da uma alegada tensão surgiu quando Florence Pugh fez uma longa lista de agradecimentos nas redes sociais no fim da rodagem sem nunca mencionar Olivia Wilde. A partir daí, foi também notado a falta de destaque que dava ao filme nas suas publicações.

Pugh acabou por só dar uma entrevista de promoção (que chamou a atenção por lamentar a promoção à volta das cenas de sexo, interpretado como outra crítica implícita à realizadora, que chegou a dizer que quis fazer trailers ainda mais ousados) e apareceu na antestreia mundial no Festival de Veneza, não passando despercebida a distância que manteve de Olivia Wilde e Harry Styles. Também foi vista com um cocktail na mão na cidade quando ainda decorria a conferência de imprensa onde a sua ausência tinha sido explicada com a rodagem de "Dune - Parte II" na Hungria.

Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh e Nick Kroll

Num desmentido às informações na reportagem do Vulture enviado ao IndieWire, Michael De Luca e Pam Abdy, os diretores executivos da Warner Bros. Pictures, optam por desmentir conflitos entre Olivia Wilde... e o estúdio.

"Estamos tão orgulhosos do trabalho que a Olivia Wilde fez neste filme incrivelmente belo e divertido e estamos ansiosos para colaborar outra vez com ela. O estúdio está muito grato e agradecido pelo apoio incansável de Olivia em trazer à vida a sua visão desde a produção até à estreia. Qualquer indicação de conflito entre o estúdio e a Olivia simplesmente não é verdade”, refere o comunicado.

No sábado, surgiu outro comunicado, assinado por 40 pessoas ligadas à produção.

“Como equipa, evitámos abordar as bisbilhotices absurdas à volta do filme de que tanto nos orgulhamos, mas sentimos a necessidade de corrigir as ‘fontes’ anónimas citadas num artigo recente”, diz o comunicado obtido pelo TheWrap.

"Nunca houve uma guerra de gritos entre a nossa realizadora e ninguém, muito menos um membro do nosso elenco" [...] Quaisquer alegações de um comportamento pouco profissional na rodagem de 'Não te Preocupes Querida' são completamente falsas [...] a Olivia é uma líder e realizadora incrível que esteve presente e envolvida em todos os aspetos da produção. Ela dirigiu esta rodagem com classe e respeito por todos os envolvidos", garantem os 40 subscritores, incluindo a co argumentista e produtora Katie Silberman e o diretor de fotografia Matthew Libatique, de quem também se tem dito que também dirigiu o filme durante as supostas ausências da realizadora.