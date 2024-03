Uma nova versão de "História Interminável" está a caminho do grande ecrã, potencialmente para mais do que um filme.

A Variety confirmou esta quarta-feira que o amado livro de fantasia de 1979 do escritor alemão Michael Ende (1929-1995), que já originou um filme de culto em 1984, um dos mais amados da década, vai regressar ao cinema.

Para tal, foi formada uma parceria entre a Michael Ende Productions e a See-Saw Films, a prestigiada produtora de filmes como "O Discurso do Rei", "Lion - A Longa Estrada para Casa" e "O Poder do Cão", e das recentes séries de sucesso “Heartstopper” e “Slow Horses”.

O filme de 1984 contava a história de Bastian Balthazar Bux, um rapaz solitário e tímido que se entregava à leitura, descobrindo um velho livro intitulado 'A História Interminável'. Quando o começa a ler, percebe que não é um mero espectador da história e vê-se transportado para o reino mágico da Fantasia, descobrindo que só ele tem o poder para o salvar da destruição.

O jovem Barret Oliver foi o protagonista deste filme do alemão Wolfgang Petersen que foi um grande sucesso mundial, apesar de ter sido repudiado pelo próprio Ende por se desviar muito da sua história original.

Seguiram-se duas sequelas medíocres, "História Interminável II: O Capítulo Seguinte" (1990) e "História Interminável III: A Fuga"(1994), com Bastian interpretado respetivamente por Jonathan Brandis e Jason James Richter, além das séries de animação "The Neverending Story" (1995-1996) e em imagem real "Tales from the Neverending Story" (2001-2002).

“A história é oportuna e intemporal, e realmente tem a oportunidade de ser contada de uma maneira nova. E parte do que é especial do livro é que se pode voltar a ele em diferentes idades da vida e encontrar diferentes níveis de significado. [...] Acreditamos que cada geração merece sua própria jornada na Fantasia”, destacou à Variety o produtor Iain Canning, da See-Saw.

À Variety, Ralph Gassmann, da Michael Ende Productions, descreveu um interesse "esmagador" numa nova versão que tinha a ser manifestado nos últimos anos, ecoando as notícias de setembro de 2022 de uma disputa intensa pelos direitos para o cinema e televisão entre estúdios e plataformas de streaming.

Ainda não há datas para um projeto: "a jornada, de muitas formas, começa agora", notou Canning, salientado que vão começar a falar com os potenciais argumentistas e realizadores para avaliar a sua paixão pelo material.

O número exato de filmes, por exemplo, irá depender das pessoas criativas que se juntarem, mas o produtor diz que muitos dos locais exóticos da história conduzem para uma “produção global internacional” que gostaria que mantivesse uma ligação com a herança do livro, filmando algumas cenas na Alemanha, tal como aconteceu com o filme de 1984, em grande parte rodado nos estúdios Bavaria, em Munique.