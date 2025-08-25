Kumail Nanjiani admite que a sua passagem pelo Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original) ficou longe das suas expectativas após a desilusão do filme "Eternals (Eternos)".

A super produção de 2021, realizada pela vencedora dos Óscares Chloé Zhao ("Nomadland"), juntou um elenco diversificado ainda com Gemma Chan, Richard Madden, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie, contando uma história sobre os Eternals, um grupo de heróis imortais forçados a sair das sombras para se reunirem contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviants.

Sinal de um grande empenho, Kumail Nanjiani sujeitou-se a uma grande transformação física para se tornar Kingo, mas nada correu como esperava.

"Foi lançado logo após a pandemia, portanto fiquei um ano e meio em casa a imaginar como seria quando estreasse. Estreou e teve críticas péssimas e não correu assim tão bem nas bilheteiras. Abalou-me demasiado. Foi nessa altura que soube que precisava fazer terapia para lidar com isto", contou recentemente no podcast Working It Out.

"Eternals" arrecadou 402 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e obteve uma cotação de 47% no 'site' Rotten Tomatoes, a pior classificação no ranking MCU até à chegada em março de 2023 de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", que só agradou a 46% dos críticos e mantém o recorde negativo.

Com exceção de um ponto da história este ano de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", nunca mais se ouviu falar dos Eternos. Segundo Kumail Nanjiani, havia grandes planos para as personagens que foram descartados e todas as expectativas ficaram por cumprir.

"Pensei que seria o meu trabalho para os próximos 10 anos. Assinei para fazer seis filmes. Assinei para fazer um videojogo. Assinei para fazer parte de um parque temático. Eles fazem-nos assinar para tudo isso. Fica-se do género "Ok, portanto vou fazer filmes da Marvel todos os anos e, nos intervalos, farei os meus projetos pequeninos. O que quiser fazer'", recordou.

E acrescentou: "O que realmente me atingiu foi perceber que grande parte da minha autoestima estava ligada à reação das outras pessoas ao meu trabalho”.

Para muitos, a "fadiga de super-heróis" que vários analistas e fãs dizem que atingiu a Marvel começou com a fase 4 do MCU, quando "Viúva Negra", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Eternals" e "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" foram lançados em 2021, juntamente com cinco séries de TV na plataforma Disney+. No ano a seguir, foram mais três filmes e outras tantas séries.

Mas Kumail Nanjiani continua a gostar do seu filme: "A julgar pelas críticas, havia gente a mais em 'Eternals'. Adorei o filme. Tenho muito orgulho dele”.

RECORDE O TRAILER LEGENDADO.

