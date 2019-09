A Disney divulgou o segundo trailer de "Frozen II - O Reino do Gelo".

As novas imagens antecipam a história, que andará à volta da origem dos poderes mágicos de Elsa, e a sua jornada com épica e perigosa com Anna e os amigos para salvar o reino de uma nova ameaça.

São também introduzidas novas personagens: rei Agnarr (pai de Anna e Elsa), Yelana (a líder dos nómadas nórdicos), Honeymaren (membro dos nómadas nórdicos), Ryder (irmão de Honeymaren) e Bruni (uma salamandra vive que na Floresta Encantada).

Maior sucesso em animação na história das bilheteiras modernas, o primeiro ""Frozen - O Reino do Gelo" (2013) ganhou os Óscares de Melhor Animação e canção para "Let It Go", originou um musical da Broadway, a curta "Frozen: Uma Aventura de Olaf" (2017) além de muito material de merchandising.

Com o regresso das vozes na versão original de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad, o novo filme chega aos cinemas a 21 de novembro.