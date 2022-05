Ao contrário do que está a acontecer com as séries "Star Wars" para o Disney+, a saga continua e continuará a marcar passo no cinema.

Em entrevista à Vanity Fair, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, revelou que os próximos filmes vão manter a ligação à mitologia criada por George Lucas, mas disse especificamente que é "vital" que se afastem da saga familiar concluída com "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" em 2019.

Segundo a produtora, é esse imperativo e a discussão sobre o futuro que está a provocar a demora de novidades para o grande ecrã.

Kathleen Kennedy diz a história que mais se aproxima deste plano estratégico é a do projeto do realizador Taika Waititi ("Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit"), enquanto "Rogue Squadron" (que chegou a estar anunciado para 22 de dezembro de 2023) está mais de parte enquanto Patty Jenkins ("Mulher-Maravilha") continua a trabalhar no argumento e só depois haverá uma conversa sobre como se ligará com o plano central, em que a presidente da Lucasfilm se afasta da palavra "trilogias" e coloca o foco em narrativas mais "persistentes".

Apesar de garantir que existe um roteiro para o futuro de "Star Wars" no cinema que envolve estes projetos, a produtora não faz qualquer referência a prazos, apesar de a Disney manter na agenda datas para dois filmes (19 de dezembro de 2025 e 17 de dezembro de 2027).

Em contraste, florescem os projetos para o Disney+: além de chegar a 27 de maio "Obi-Wan Kenobi", que traz de volta Ewan McGregor e Hayden Christensen, foi noticiado que Jon Watts, realizador da recente trilogia "Homem-Aranha", vai criar uma série que acompanha a queda do Império pelo olhar de quatro crianças entre os 11 e os 12 anos.

Kathleen Kennedy

Dando o exemplo do "compromisso exclusivo de longo prazo" de Jon Favreau e Dave Filoni para "The Mandalorian", Kathleen Kennedy revela outra razão para os projetos de cinema marcarem passo: faltam cineastas que se comprometam com a dedicação necessária para criar e levar uma nova história ao grande ecrã.

"Adoraria encontrar alguém no lado dos filmes que fizesse esse tipo de compromisso de longo prazo. Existem duas pessoas em que estou muito perto de podermos lá chegar", revelou... antes de reconhecer que o mercado é tão competitivo que se torna complicado encontrar essa disponibilidade e exclusividade.

Também "não há nada de específico" sobre um projeto de Kevin Feige, o muito ocupado presidente da Marvel (posteriormente à realização da entrevista, um argumentista disse à revista Variety que estava finalmente a avançar).

Fora do roteiro e a marcar passo está uma nova trilogia anunciada em 2017 de Rian Johnson (que dirigiu "Episódio VIII: Os Últimos Jedi").

"O Rian tem estado incrivelmente ocupado com 'Knives Out' e o acordo que fez na Netflix para vários filmes. [...] Ele continua muito comprometido com o que estamos a tentar fazer. Ele literalmente não teve tempo para se dedicar. É isso que estou a dizer: quem quer que venha para o universo de 'Star Wars' precisa saber que é um compromisso de três, quatro, cinco anos. É isso que é preciso. Não se pode vir por um ano e filmar qualquer coisa e depois ir embora. Simplesmente, não funciona assim. Portanto, requer esse tipo de desenvolvimento", explicou Kathleen Kennedy.