Hollywood tem vindo a prestar homenagem a Gene Hackman, o lendário ator vencedor de dois Óscares, que morreu aos 95 anos na sua casa no estado do Novo México, com a esposa e um cão, em circunstâncias ainda a apurar pelas autoridades.

Entre os muitos depoimentos destacam-se os de quem trabalhou diretamente com ele, como Clint Eastwood, que colaborou com o ator em "Imperdoável" (1992) depois de passar meses para convencê-lo, com ambos a ganharem Óscares, e no menos memorável "Poder Absoluto" (1997).

"Não havia ator melhor do que o Gene. Intenso e instintivo. Nunca uma nota falsa. Também era um querido amigo de quem sentirei muita falta", disse o cineasta de 94 anos numa declaração à Variety.

Morgan Freeman, que trabalhou com os dois em "Imperdoável" e ainda com Hackman em "Sob Suspeita", partilhou nas redes sociais que "um dos momentos altos pessoais da minha carreira foi conseguir dar conseguir fazer o filme francês 'Gardé a Vue' ('Sob Suspeita') com o incrivelmente talentoso Gene Hackman. E claro... 'Imperdoável'. Descanse em paz, meu amigo."

O ator de 87 anos também partilhou a depoimento da sócia na sua produtora, Lori McCreary, que ajudou a concretizar a versão americana desse filme francês de 1981: "Tive muita sorte de testemunhar em primeira mão a bondade e generosidade do Gene. Costumava chamar-me de parte para partilhar ideias valiosas sobre o meu papel enquanto produtora – lições que ainda uso até hoje. Descanse em paz, Gene. Farás falta, mas serás sempre recordado".

Ainda à revista Variety, Nathan Lane, de 69 anos, recordou a experiência de trabalhar com Hackman num dos seus grandes sucessos da fase final da carreira.

“O Gene Hackman era o meu ator favorito, como acho que lhe disse todos os dias que trabalhámos juntos em ‘Casa de Doidas' [1996]. Observando-o de perto, foi fácil perceber por que era um dos nossos maiores. Nunca o conseguíamos apanhar a representar. Simples e verdadeiro, atencioso e comovente, com apenas uma pitada de perigo. Foi tão brilhante na comédia quanto no drama e, felizmente, o seu legado cinematográfico viverá para sempre. Foi um tremendo privilégio poder partilhar o ecrã com ele e continua a ser uma das minhas melhores recordações. Descanse em paz, senhor Hackman”, destaca a declaração.

A primeira reação, menos de uma hora após ser conhecida a notícia, foi de Francis Ford Coppola, de 85 anos, que partilhou nas redes sociais uma fotografia da rodagem do filme onde colaboraram, o clássico "O Vigilante" (1974), vencedor da Palma de Ouro em Cannes e que o ator dizia ser o favorito entre os que fez.

"A perda de um grande artista, sempre motivo tanto de luto como de celebração: Gene Hackman, um grande ator, inspirador e magnífico no seu trabalho e complexidade. Lamento a sua perda e celebro a sua existência e contribuição", escreveu.

