Uma nova versão musical de "Giras e Terríveis" chegou ao primeiro lugar das bilheteiras norte-americanas no longo fim de semana que comemora Martin Luther King Jr., avançaram os analistas do setor no domingo.

Também já nas salas portuguesas, "Mean Girls" no original, baseado no musical da Broadway que foi adaptado do popular filme de 2004, arrecadou cerca de 28 milhões de dólares no período de sexta a domingo, ou 32 milhões contando com o feriado de segunda-feira nos EUA, informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

"Esta é uma excelente abertura para uma continuação da comédia adolescente", disse o analista David A. Gross, acrescentando que o novo filme - atraindo audiências decididamente jovens e femininas - teve uma estreia melhor do que o original (sem contar com o impacto da inflação nas receitas).

Angourie Rice, Renee Rapp, Auli'i Cravalho e Bebe Wood protagonizam a história sobre as garotas do ensino secundário que se adora odiar, enquanto Tina Fey - a argumentista por trás de ambas as versões do filme - repete o seu papel original como Miss Norbury, a professora de Matemática.

O segundo lugar nas bilheteiras ficou para o novo filme de ação da Amazon e da MGM, "The Beekeeper: O Protetor", com 16,8 milhões de dólares para três dias e 19,2 milhões por quatro, que chega esta semana a Portugal. Ao contrário de "Mean Girls", está a atrair um público fortemente masculino.

Jason Statham protagoniza como um antigo comando, agora um apicultor anónimo, que se vinga de um grupo misterioso cujas fraudes cruéis levam ao suicídio de uma senhora idosa (Phylicia Rashad) que era uma das suas poucas amigas.

Em terceiro lugar, depois de ocupar um dos dois primeiros lugares durante cinco semanas, ficou "Wonka", com 8,4 milhões (10,9 milhões por quatro dias).

O musical de fantasia, protagonizado por Timothée Chalamet como o excêntrico fabricante de chocolate, já arrecadou 178,7 milhões na América do Norte e 329 milhões internacionalmente, para um total global que ultrapassa a importante marca dos 500 milhões.

A comédia romântica da Sony, "Todos Menos Tu", ficou em quarto lugar, subindo uma posição, arrecadando 6,9 milhões (8,3 milhões para os quatro dias). Sydney Sweeney e Glen Powell são os protagonistas como duas pessoas que se conhecem e ficam instantaneamente atraídas antes de serem apanhadas por sinais cruzados e mal-entendidos.

Em quinto lugar ficou a animação familiar "Patos!", com 6,2 milhões (8 milhões para quatro dias), sobre uma família parte de patos-reais que voam da Nova Inglaterra para a Jamaica.