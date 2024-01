O filme de ação "Beekeeper: O Protetor" alcançou o topo das bilheteiras norte-americanas num lento fim de semana de inverno, com receitas estimadas de 7,4 milhões de dólares, revelou o observador da indústria Exhibitor Relations.

"'Beekeeper' é um sucesso. Este não é um 'thriller' de ação rotineiro; esses filmes desaparecem rapidamente. 'Beekeeper' é material para uma saga", elogiou o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

Segundo as suas previsões, o filme, que terá sido feito com um orçamento de 40 milhões e apenas na terceira semana de lançamento, poderia arrecadar 150 milhões em todo o mundo.

O duro Jason Statham interpreta o apicultor ("Beekeeper") em questão, um antigo comando em busca de vingança contra um grupo criminoso cujas vigarices cruéis levaram ao suicídio da sua amiga (Phylicia Rashad).

"Beekeeper" ficou por pouco à frente do melhor filme do fim de semana passado, "Mean Girls", que arrecadou cerca de 7,3 milhões de dólares no período de sexta a domingo nos EUA e no Canadá. Isto eleva o seu total doméstico em três semanas para 60,8 milhões – nada mal para um filme feito por cerca de 36 milhões.

A história de sobrevivência no liceu tem como protagonistas Angourie Rice, Renee Rapp, Auli'i Cravalho, Avantika e Bebe Wood, bem como Tina Fey, a argumentista por trás deste filme e do original de 2004.

Em terceiro lugar, mostrando força excecional na sua sétima semana nos cinemas, ficou o musical de fantasia "Wonka", com 5,9 milhões.

Timothée Chalamet interpreta o excêntrico fabricante de chocolate num elenco que inclui Olivia Colman e Hugh Grant. Com um orçamento de 10'0 milhões, as rceitas estão um pouco acima dos 550 milhões em todo o mundo: um dos grandes sucessos de bilheteira de 2023.

Em quarto lugar ficou "Patos!", uma animação sobre as desventuras de uma família de patos-reais viajantes. Com 5,2 milhões do último fim de semana ultrapassou a marca dos 100 milhões na América do Norte.

Em quinto lugar, com 4,8 milhões, ficou a comédia romântica "Todos Menus Tu!", protagonizada por Sydney Sweeney e Glen Powell.

Trata-se de outro grande sucesso de 2023, com um investimento de 25 milhões que já chegou aos 71,2 milhões na América do Norte e 55

milhões a nível internacional, para um total de 126,2 milhões.

Ainda assim, as receitas do TOP estão em baixa: pelo segundo fim de semana consecutivo, não houve grandes lançamentos dos estúdios de Hollywood.