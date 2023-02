A sequela de "Gladiador" já tem data de estreia oficial: o estúdio Paramount anunciou esta sexta-feira que chegará aos cinemas a 22 de novembro de 2024. Ou seja, 24 anos e meio depois.

Após o épico que ganhou cinco Óscares, incluindo os de Melhor Filme e Ator de 2000, sobre o general de Roma Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), que se tornou escravo e depois gladiador, a nova história decorre vários anos depois, centrando-se em Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix).

Ainda sem título oficial, Ridley Scott volta a ser o realizador e escolheu como protagonista Paul Mescal, com a "coincidência" feliz de ver a escolha "validada" algumas semanas depois, quando o ator irlandês entrou na corrida aos Óscares pelo filme "Aftersun" (em exibição nos cinemas). Também Russell Crowe já tinha sido nomeado uma vez para as estatuetas douradas com "O Informador" antes da estreia de "Gladiador" em maio de 2000.

Mescal ainda está em "negociações", mas trata-se de uma formalidade pois o início da rodagem em Uarzazate, uma cidade do sul de Marrocos, foi adiado duas semanas para que possa continuar a interpretar nos palcos Stan Kowalski em "Um Elétrico Chamado Desejo": graças ao grande sucesso no Almeida Theatre, na parte norte de Londres, com 370 lugares, a produção teatral vai mudar-se para o Phoenix Theater, em pleno West End, com 1012 lugares, entre 20 de março e 29 de abril.

Recorde-se que o ator de 26 anos foi revelado pela minissérie "Normal People", um grande sucesso lançado durante as primeiras da pandemia em 2020, e após um papel secundário em "A Filha Perdida" em 2021, conquistou mais visibilidade no ano passado com "God's Creatures" e principalmente pela interpretação de um jovem pai em "Aftersun", partilhado a categoria de Melhor Ator nos Óscares de 12 de março com Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser e Bill Nighy.

Além de Ridley Scott, regressam do primeiro filme Janty Yates, que criou o guarda-roupa que ganhou uma das estatuetas douradas, e Arthur Max, um dos responsáveis pela direção artística que recriou a Roma antiga na ilha de Malta, onde a rodagem arrancou em janeiro de 1999.

Existem rumores que deverão regressar ainda Connie Nielsen e Djimon Hounsou (como Juba, da tribo Numídia, o maior aliado de Maximus).

Quem não regressa é o próprio Russell Crowe, que revelou que não encaixava na narrativa e até ficou a saber das novidades diretamente de Ridley Scott.

"Sim, jantámos e conversámos sobre isso e todas essas coisas. Portanto, sei mais ou menos como ele está a a moldar a história”, contou no 'podcast' Fitzy & Wippa.

"Mas sim, se se recordam, havia um miúdo que queria vencer o Gladiador, o que leva ao meu discurso: 'Meu nome é...'. Agora esse miúdo cresceu e tornou-se imperador. Não sei o que mais acontece nessa altura, mas é essa a ideia. Portanto, não é um 'remake' e não é uma sequela direta. Não é tipo no dia a seguir, são 30 anos mais tarde ao algo do género", contou.