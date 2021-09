Aos 83 anos, Ridley Scott está com a agenda recheada e promete que está quase a avançar com a sequela de "Gladiador", o seu épico de 2000 sobre o Império Romano que conseguiu 12 nomeações para os Óscares e ganhou cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Russell Crowe.

Os últimos filmes do realizador vão chegar aos cinemas com pouco tempo de intervalo: adiado por causa da pandemia, estreia a 21 de outubro "O Último Duelo", com Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck; a 25 de novembro é a vez de "Casa Gucci", que junta Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino e Salma Hayek.

No ano que vem, o cineasta de clássicos como "Alien, o Oitavo Passageiro", "Blade Runner" e "Thelma & Louise" vai avançar com a rodagem de "Kitbag", o seu "biopic" sobre a vida de Napoleão Bonaparte com Joaquin Phoenix e Jodie Comer.

Drama · 2000 · M/12 · 155m Gladiador Gladiator

A seguir... será a vez da sequela de "Gladiador".

"Já estou a ter [o argumento do próximo] 'Gladiador' a ser escrito. Portanto, quando terminar o Napoleão, 'Gladiador' estará pronto para avançar", indicou à revista britânica Empire.

Há muitos anos que se fala de um novo filme, mas as primeiras notícias de que Ridley Scott e a sua produtora estavam "ativamente" a tentar avançar são do outono de 2018.

A contribuir para os atrasos estava um "desafio criativo" [SPOILER com 21 anos]: no final do filme, morria Maximus, a personagem de Russell Crowe.

A informação que tem circulado é que a história de "Gladiador 2" passará por Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen), que Maximus salvou do imperador Commodus (Joaquin Phoenix) ao mesmo tempo que vingou a sua família no Coliseu de Roma.

O empenho de Ridley Scott é fundamental para avançar, como confirmou Russell Crowe no ano passado, ao contar o que sentiu ao rever "Gladiador" durante um concerto em pleno Coliseu de Roma em junho de 2018.

"Fui a Roma e sentei-me e vi o filme e foi uma experiência de humildade, porque estava a vê-lo e mudou tanto na minha vida", recordou.

"Recebi tantas palmadinhas nas costas e ganhei prémios muito importantes e tudo isso e obviamente que me elevou a um nível diferente [em Hollywood] durante um período de tempo bastante significativo. Mas vi aquele filme e é um filme de realizador. Foi um daqueles momentos de 'Porque é que recebi toda a atenção quando o Óscar pertence a Ridley Scott?", destacou.

O realizador foi nomeado para as estatuetas, mas perdeu para Steven Soderbergh e "Traffic - Ninguém Sai Ileso".

Além de Melhor Filme e Ator, "Gladiador" ganhou os prémios de Guarda-Roupa, Som e Efeitos Visuais.