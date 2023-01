Mais uma semana disponível e mais aumenta o domínio de audiências de "Glass Onion: Um Mistério Knives Out".

Na sua primeira semana de exibição completa, o mais recente filme de Rian Johnson com Daniel Craig e um grande elenco de estrelas manteve a liderança dos mais vistos na Netflix, com 127,25 milhões de horas de visualizações entre 26 de dezembro e 1 de janeiro.

Lançado a 22 de dezembro, a mais recente investigação do detetive Benoit Blanc na Grécia já tem 209,4 milhões de horas e tornou-se o terceiro mais visto na plataforma nos primeiros dez dias, apenas ficando atrás de "Aviso Vermelho" e "Não Olhem para Cima".

Tanto nos filmes como nas séries, a plataforma contabiliza os primeiros 28 dias para o ranking final de audiências dos maires sucessos originais: "Glass Onion" já entrou para o décimo lugar do ranking dos filmes em inglês e tem mais 18 dias para subir e aproximar-se do top, onde estão precisamente de "Aviso Vermelho" (364,02 milhões de horas) e "Não Olhem para Cima" (359,79 milhões).

Recorde-se que após o sucesso do primeiro "Knives Out: Todos São Suspeitos" nos cinemas no outono de 2019, a plataforma "abriu os cordões à bolsa" e em abril de 2021 chegou a um acordo considerado histórico de 450 milhões de dólares para ter os direitos para duas sequelas e mais 40 milhões pela produção da primeira.

TRAILER LEGENDADO "GLASS ONION: UM MISTÉRIO KNIVES OUT".



Na frente televisiva, continuam a dominar "Wednesday", com mais 103,9 milhões de horas na sexta semana (a série sobre "A Família Addams" ficou em segundo lugar nas mais vistas de sempre, perdendo apenas para a quarta temporada de "Stranger Things).

Também em grande destaque estão terceira temporada de "Emily in Paris", em segundo lugar e mais 95,3 milhões de horas, e logo a seguir "The Witcher: Blood Origin", com 64,5 milhões.