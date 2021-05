Glenn Close está disponível para ser Cruella de Vil pela terceira vez, apesar de uma nova versão da grande vilã da Disney regressar ao cinema a 27 de maio em "Cruella", interpreta por Emma Stone.

"Tenho uma grande história para fazer outra Cruella com a minha Cruella", revelou a atriz surpreendentemente à publicação especializada Variety sobre a personagem que interpretou em "101 Dálmatas" (1996) e "Os 102 Dálmatas" (2000).

Sobre os detalhes, deixa apenas uma pista: "Cruella vai para Nova Iorque e desaparece pelos esgotos".

101 Dálmatas (1996)

Mas com as restrições relacionadas com a pandemia a serem levantadas, Gleen Close tem esperança de finalmente concretizar um projeto com quase 30 anos: voltar a interpretar Norma Desmond na adaptação ao cinema do musical da Broadway "Sunset Boulevard".

"Estamos muito, muito perto. Estamos prontos para avançar", confirmou sobre o projeto, acrescentando que Andrew Lloyd Webber ainda está a trabalhar em novas composições para o filme.

De facto, esta é mesmo a sua grande ambição na carreira depois de sair da mais recente cerimónia dos Óscares empatada com Peter O’Toole nos atores com mais nomeações sem nunca ganhar: oito vezes.

"Tenho uma grande paixão por isto. Sinto que se puder levá-la para o cinema, estou-me nas tintas para o que faço no resto da minha vida. Vou interpretar avós até morrer", rematou.