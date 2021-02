Esta quarta-feira a temporada de prémios de Hollywood teve o seu arranque oficial de peso com o anúncio das nomeações para os Globos de Ouro.

Durante um evento virtual que começou às 13h35 (hora de Lisboa), as atrizes Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson divulgaram os candidatos nas categorias de cinema e televisão para a 78.ª edição.

Com mais de metade das salas de cinema fechadas nos EUA e em muitos países europeus, e o adiamento das estreias de muitos filmes dos grandes estúdios de Hollywood por causa da pandemia, confirmou-se um domínio ainda maior das plataformas de streaming nas nomeações de cinema, tal como já vem acontecendo nas séries.

A contribuírem decisivamente para os filmes da Netflix arrecadarem 22 nomeações estão as seis nomeações de "Mank", de David Fincher (Melhor Drama, Realização, Ator para Gary Oldman, Atriz Secundária para Amanda Seyfried, Argumento e Banda Sonora), e as cinco de "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin (Melhor Drama, Realização, Ator Secundário para Sasha Baron Cohen, Argumento e Canção).

A grande distância surge a Amazon com sete, graças principalmente às três de "One Night in Miami".

Só a seguir surgem os filmes das subsidiárias especializadas ligadas aos principais estúdios de cinema, muitos ainda pouco conhecidos por causa da crise dos cinemas: cinco nomeações para filmes da Focus Features (principalmente por "Uma Miúda com Potencial", a maior surpresa pelas quatro nomeações nas categorias mais fortes), Searchlight Pictures (por "Nomadland"), Sony Pictures Classics (com "O Pai", outra surpresa, também com quatro nomeações) e Disney, com quatro para a Warner Bros, os dois últimos estúdios graças a vários títulos.

Mas nem tudo são boas notícias para a Netflix: "Ma Rainey: A Mãe do Blues" só conseguiu nomeações para os atores Chadwick Boseman e Viola Davis, e "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", de Spike Lee, foi completamente excluído da corrida.

Muita diversidade e momento histórico na categoria da Realização

Chloé Zhao

Além de "Mank" e "Os 7 de Chicago", "Nomadland", "O Pai" e "Uma Miúda com Potencial" concorrem a Melhor Filme (Drama), a categoria que é mais provável coincidir com os Óscares.

O domínio do streaming é mais notado nas nomeações para Melhor Filme (Comédia ou Musical), com as presenças de "Borat 2, O Filme Seguinte" (Amazon), claramente o favorito pois também estão na corrida os atores Sacha Baron Cohen e Maria Bakalova, o musical "Hamilton" (Disney+), "The Prom" (Netflix) e "Palm Springs" (Hulu), a que se junta "Music" (StudioCanal).

Após terem sido muito criticados no ano passado por só terem nomeado homens, os Globos fazem história ao colocar três mulheres na categoria de Melhor Realização: Chloé Zhao ("Nomadland"), a atriz Regina King ("One Night in Miami") e, mais surpreendente, Emerald Fennell (“Uma Miúda com Potencial”), às quais se juntam David Fincher (“Mank”) e Aaron Sorkin (“Os 7 de Chicago”).

Além da presença do falecido e favorito Chadwick Boseman, concorrem para Para Melhor Ator (Drama) Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“O Pai”), Gary Oldman (“Mank”) e Tahar Ramin (“O Mauritano”).

Para Melhor Atriz (Drama), Viola Davis divide favoritismo com Frances McDormand (“Nomadland”) e principalmente Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), mas na categoria estão ainda Andra Day (“The United States vs Billie”) e Carey Mulligan (“Uma Miúda com Potencial”).

Para Comédia ou Musical surgem nos atores o favorito Sacha Baron Cohen (“Borat”), James Corden (“The Prom”), Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”), Andy Samberg (“Palm Springs”) e Dev Patel ("A vida Extraordinária de Copperfield"); nas atrizes, segue na frente Maria Bakalova (“Borat”), seguida por Kate Hudson (“Music”), Michelle Pfeiffer (“French Exit”), Rosamund Pike (“I Care A Lot”) e Anya Taylor-Joy (“Emma”).

Nos atores secundários, sem divisões entre Drama e Comédia ou Musical, o favoritismo também recai no repetente Sacha Baron Cohen (“Os 7 de Chicago”), mas podem surpreender Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Bill Murray (“On the Rocks”) e Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”), com a surpresa a ser a entrada de Jared Leto (“As Pequenas Coisas”).

Nas atrizes secundárias, Glenn Close ("Lamento de uma América em Ruínas") e Olivia Colman ("O Pai") repetem a concorrência que tiveram nos Óscares há dois anos, quando a primeira concorrida por "A Mulher" e a segunda surpreendeu ao ganhar com "A Favorita"), mas ambas arriscam perder desta vez para Amanda Seyfried (“Mank”), estando ainda nomeadas, Jodie Foster (“O Mauritano”) e Helena Zengel ("Notícias do Mundo").

Para o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro foram nomeados o grande favorito “Another Round”, de Thomas Vinterberg, além de “Uma vida à Sua Frente”, de Edoardo Ponti, “La llorona”, de Michael Chaves, “Deux”, de Filippo Meneghetti, e “Minari”, de Lee Isaac Chung.

Os Globos têm a mística de serem a grande "antecâmara" dos Óscares, mas as escolhas dos cerca de 90 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood são mais influentes do que propriamente barómetro de previsões (no ano passado, os prémios principais foram para "1917" e "Era Uma Vez... em Hollywood", enquanto "Parasitas" dominou as estatuetas da Academia).

Na televisão, respeita-se a tradição de "The Crown"

The Crown

A pandemia não alterou uma tradição nos Globos: os prémios para o melhor das produções de séries e programas de televisão são vistos como redundantes depois dos Emmys em setembro do ano anterior e ficam sempre para segundo plano.

A mais nomeada é "The Crown" (Netflix), com seis nomeações: a Melhor Série de Drama juntam-se as atrizes Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson, Helena Bonham Carter e o ator Josh O'Connor.

Logo atrás com cinco surge "Schitt's Creek" (CBC Television), a grande triunfadora dos últimos Emmys: Melhor Série de Comédia e os atores Eugene Levy, Catherine O’Hara, Dan Levy e Annie Murphy.

Em bom plano surgem também as séries "Ozark" e "Ratched", e as minisséries "The Undoing" e "The Great".

Em duas categorias surge o fenómeno "Gambito de Dama" (Netflix), Melhor Telefilme ou Minissérie e pela interpretação de Anya Taylor-Joy.

A cerimónia dos Globos de Ouro, virtual e apresentada por Tina Fey e Amy Poehler, está marcada para 28 de fevereiro, com prémios de carreira já anunciados para James Fonda e Norman Lear, respetivamente pelos seus trabalhos em cinema e televisão.

Os detalhes sobre a estrutura ainda não são conhecidos, mas já se sabe que, pela primeira vez na história dos Globos, vai realizar-se em direto das duas costas dos EUA: Amy Poehler estará no local tradicional, o hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, enquanto Tina Fey apresentará a partir da sede do canal NBC em Nova Iorque, o mítico 30 Rock.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Nomadland - Sobreviver na América"

“Mank”

"O Pai"

"Uma Miúda com Potencial"

"Os 7 de Chicago"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Borat, O Filme Seguinte”

“Hamilton”

“Music”

“Palm Springs”

“The Prom”

MELHOR REALIZAÇÃO

Emerald Fennell (“Uma Miúda com Potencial”)

David Fincher (“Mank”)

Chloé Zhao (“Nomadland”)

Regina King (“One Night in Miami”)

Aaron Sorkin (“Os 7 de Chicago”)

MELHOR ATOR (DRAMA)

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey: A Mãe do Blues”)

Anthony Hopkins (“O Pai”)

Gary Oldman (“Mank”)

Tahar Ramin (“O Mauritano”)

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Viola Davis (“Ma Rainey: A Mãe do Blues”)

Andra Day (“The United States vs Billie”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Uma Miúda com Potencial”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Sacha Baron Cohen (“Borat, O Filme Seguinte”)

James Corden (“The Prom”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Andy Samberg (“Palm Springs”)

Dev Patel ("A vida Extraordinária de Copperfield")

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Maria Bakalova (“Borat, O Filme Seguinte”)

Kate Hudson (“Music”)

Michelle Pfeiffer (“French Exit”)

Rosamund Pike (“I Care A Lot”)

Anya Taylor-Joy (“Emma”)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Sacha Baron Cohen (“Os 7 de Chicago”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Jared Leto (“As Pequenas Coisas”)

Bill Murray (“On the Rocks”)

Leslie Odom, Jr. (“One Night in Miami”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Glenn Close ("Lamento de uma América em Ruínas")

Olivia Colman ("O Pai")

Jodie Foster (“O Mauritano”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Helena Zengel ("Notícias do Mundo")

MELHOR ARGUMENTO

"Os 7 de Chicago"

“Nomadland”

"O Pai"

"Mank"

"Uma Miúda com Potencial"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Another Round" (Dinamarca)

"La Llorona" (Guatemala, França)

"Uma Vida à Sua Frente" "(Itália)

"Minari (EUA)

"Deux" (França)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Soul - Uma Aventura com Alma"

"´Bora Lá"

"Os Croods: Uma Nova Era"

"Over the Moon"

"Wolfwalkers"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"O Céu da Meia-Noite"

"Mank"

"Notícias do Mundo"

"Soul - Uma Aventura com Alma"

"Tenet"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"Uma Vida à Sua Frente" ("Uma Vida à Sua Frente") - Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

"Speak Now" (“One Night in Miami”) - Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

"Tigress & Tweed" (“The United States Vs. Billie Holiday”) - Andra Day, Raphael Saadiq

"Fight For You" (“Judas and the Black Messiah”) - H.E.R., Dernst Emile II

"Hear My Voice" ("Os 7 de Chicago") - Daniel Pemberton, Celeste Waite

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE (DRAMA)

“The Mandalorian”

“The Crown”

“Lovecraft Country”

“Ozark”

“Ratched”

MELHOR SÉRIE (COMÉDIA)

“Emily in Paris”

“Ted Lasso”

“The Flight Attendant”

“Schitt’s Creek”

“The Great”

MELHOR TELEFILME OU MINISSÉRIE

""Gambito de Dama"

“Normal People”

“The Undoing”

“Small Axe”

“Unorthodox”

MELHOR ATOR (SÉRIE DRAMA)

Jason Bateman (“Ozark”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Al Pacino (“Hunters”)

MELHOR ATRIZ (SÉRIE DRAMA)

Olivia Colman ("The Crown")

Jodie Comer (“Killing Eve”=

Emma Corrin (“The Crown”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sarah Paulson (“Ratched”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Don Cheadle (“Black Monday”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Nicholas Hoult (“The Great”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Lily Collins (“Emily in Paris”)

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”)

Elle Fanning (“The Great”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Jane Levy (“Zoey’s Extraordinary Playlist”)

MELHOR ATOR EM TELEFILME OU MINISSÉRIE

Bryan Cranston (“Your Honor”)

Jeff Daniels (“The Comey Rule”)

Ethan Hawke (“The Good Lord Bird”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME OU MINISSÉRIE

Anya Taylor-Joy (“Gambito de Dama”)

Shira Haas (“Unorthodox”)

Nicole Kidman (“The Undoing”)

Cate Blanchett (“Mrs. America”)

Daisy Edgar-Jones (“Normal People)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

John Boyega (“Small Axe”)

Brendan Gleeson (“The Comey Rule”)

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Jim Parsons (“Hollywood”)

Donald Sutherland (“The Undoing”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

Gillian Anderson (“The Crown”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Julia Garner (“Ozark”)

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Cynthia Nixon (“Ratched”)