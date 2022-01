A atual equipa de "Guardiões da Galáxia" irá despedir-se com o terceiro filme, confirmou o realizador.

"Isto é o fim para nós, a última vez que as pessoas irão ver esta equipa de 'Guardiões'", disse James Gunn ao 'podcast' Hero Nation, da publicação Deadline.

O "Volume 3" está em rodagem desde o início de novembro do ano passado e deverá prolongar-se até abril, regressando Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff e outros atores, estreando-se no elenco Will Poulter, que será Adam Warlock.

"É grande; é tão grande e sombrio, e diferente do que as pessoas podem estar à espera que seja", avisou o realizador.

"Apenas quero ser fiel às personagens, à história e dar às pessoas a despedida que elas merecem para a história. Isso é sempre um pouco assustador, estou a dar o meu melhor", reforçou.

"Tenho a noção que na maior parte das trilogias, o terceiro não presta; nem sempre", acrescentou.

Após os reajustamentos no calendário de outros filmes da Marvel afetados pelo impacto da pandemia, o "Volume 3", que chegou a estar anunciado para 1 de maio de 2020, tem agora estreia prevista para 5 de maio de 2023.