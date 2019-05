Halle Berry participou no programa de James Corden na quinta-feira à noite e revelou que existem dois atores com quem nunca mais voltará a trabalhar.

Apesar de não dizer quem eram, deixou pistas que não demoraram a ser desvendadas graças à poderosa "memória coletiva" on-line.

Tudo aconteceu durante o jogo "Spill Your Guts or Fill Your Guts", onde ela e Angelica Huston, que entram no novo filme "James Wick", se juntaram ao apresentador para responder a perguntas potencialmente embaraçosas ou, em alternativa, comer ou beber algo "nojento".

Foi Angelica Huston que leu a pergunta sobre o ator e Berry respondeu que havia "duas pessoas na lista" antes de comer testículos de perú para não revelar as identidades.