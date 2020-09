Harry Styles dá mais um sinal de que está a apostar a sério numa carreira como ator após a estreia em "Dunkirk" (2017), de Christopher Nolan.

Há uma semana, foi anunciado que seria um dos um dos protagonistas de "Don´t Worry Darling" ["Não te Preocupes, Querida", em tradução livre], um "thriller" que será o segundo filme realizado pela também atriz Olivia Wilde, substituindo Shia LaBeouf, que teve de sair por um conflito de agenda, ao lado de Florence Pugh ("Midsummer", Mulherzinhas") e Chris Pine ("Star Trek", "Mulher-Maravilha").

Entretanto, a imprensa especializada confirmou que está nas negociações finais juntamente com Lily James ("Cinderela", "Mamma Mia! Here We Go Again") para a adaptação ao cinema do romance "My Policeman" [O meu polícia], de Bethan Roberts, um projeto muito disputado em Hollywood que acabou por ser ganho pela Amazon.

Na descrição oficial, a principal parte da história LGTBI+ decorre nos anos 1950 em Brighton, na Inglaterra, quando Marion (Lily James), professora num colégio, se enamora à primeira vista por Tom (Harry Styles), um atraente polícia.

Embora o casamento seja a escolha mais segura numa altura em que a homossexualidade era ilegal, Tom está apaixonado por Patrick, curador num museu que lhe abre os olhos para outro mundo, mais glamoroso e sofisticado.

Assim, dois amantes vão partilhá-lo durante algum tempo até que um deles decidir romper, o que acaba por mudar a vida de todos para sempre.

A história será contada em flashback, arrancando nos anos 1990 quando os três se voltam a juntar.

Atrás das câmaras, o projeto terá como realizador Michael Grandage, que ganhou um Tony (prémio do teatro americano) e assinou "Um Editor de Génios" em 2016, com Colin Firth, Jude Law e Nicole Kidman. O livro foi adaptado ao cinema por Ron Nyswaner, o mesmo de "Filafélfia", um filme incontornável no género LGTBI+.