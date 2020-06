Já era do domínio público que Harvey Weinstein quis cortar muitos minutos da animação "A Princesa Mononoke" (1997), mas afinal a história tem outros contornos: o produtor chegou a ameaçar o lendário estúdio de animação Ghibli.

A revelação é uma de muitas da biografia "Sharing a House with the Never-Ending Man: 15 Years at Studio Ghibli", de Steve Alpert, ex-diretor da divisão internacional do estúdio, partilhado em primeira mão pelo Cartoon Brew.

Após uma má experiência com 22 minutos de cortes no primeiro lançamento americano de "Nausicaä do Vale do Vento" (1984), o cineasta Hayao Miyazaki adotou uma famosa cláusula rígida a proibir que as versões internacionais dos filmes do estúdio fossem reeditadas.

Isto não impediu que Harvey Weinstein, o todo poderoso líder da Miramax, já com uma reputação de "Eduardo Mãos de Tesoura" e cujo estúdio tinha os direitos de distribuição de "A Princesa Mononoke", exigisse, depois de ter prometido não o fazer, que o filme fosse cortado da sua duração original de 135 minutos para 90.