A história de amor de décadas do cineasta vencedor do Óscar Pedro Almodóvar com Madrid é o foco de uma nova exposição na capital espanhola, que apareceu em todas as suas longas-metragens em graus variados.

Almodóvar tem a reputação de ser fiel a um punhado de atrizes que encarnam as suas heroínas, como Penélope Cruz, mas a sua musa de ontem, hoje e amanhã é Madrid, cidade que agora recebe uma exposição dedicada ao seu caso de amor com o grande cineasta das mulheres.

“Madrid, Chica Almodóvar”, que fica em cartaz até 20 de outubro no Centro Cultural Conde Duque, revela 200 fotografias dos seus 23 filmes, além de cadernos, adereços de cinema e a primeira câmara que Almodóvar comprou, uma Super-8 portátil.

Este ano marca o 50º aniversário desde que Almodóvar iniciou a sua carreira cinematográfica em Madrid, em 1974, com o lançamento da sua primeira curta-metragem.

“A história de Pedro Almodóvar e Madrid é uma história de amor correspondido, Pedro Almodóvar é Pedro Almodóvar graças a Madrid”, disse à France-Presse (AFP) Pedro Sánchez, comissário da exposição e autor de um livro sobre as ligações do realizador com a cidade.

"Almodóvar retribuiu muito a Madrid o que a cidade lhe deu ao ser a sua musa", nota, acrescentando que o primeiro contacto de muitos estrangeiros com a cultura espanhola e Madrid é através das obras de Almodóvar.

Um enorme gráfico na exposição mostra que percentagem da ação de cada um dos filmes de Almodóvar se passa em Madrid.

Varia de apenas 6% no drama de 2011 "A Pele Onde Eu Vivo", sobre um cirurgião plástico amoral que procura vingança contra o jovem que violou a sua filha, a 100% em sete filmes.

Isso inclui a sua descoberta internacional, a comédia negra romântica de 1988, "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos".

Os visitantes podem ver os cenários usados para reproduzir o terraço de Pepa, com as suas vistas panorâmicas de toda a cidade, que teve de ser reproduzido porque um terraço real nunca suportaria o peso da equipa de rodagem.

Cemitérios e bares

Almodóvar mudou-se para Madrid vindo de uma pequena aldeia em Castilla-La Mancha, uma região árida e rural no centro de Espanha, em 1967, durante os anos finais da ditadura do general Francisco Franco, quando tinha apenas 17 anos.

“Nunca me senti um estranho aqui”, disse ele.

Após a morte de Franco em 1975, Almodóvar tornou-se uma parte fundamental do movimento cultural em Madrid apelidado de "la movida", que viu os artistas quebrarem os muitos tabus da ditadura católica romana.

"Na verdade, ele diz que ser um cineasta na Espanha é como ser um toureiro no Japão", ri o curador.

Sánchez disse que tal como Madrid, Almodóvar tem uma “personalidade transgressora, multifacetada, crítica, aberta, divertida, cosmopolita e amigável”.

A exposição apresenta um mapa de Madrid marcado com os 272 locais que apareceram nos seus filmes.

O realizador mais famoso da Espanha tende a evitar monumentos famosos, preferindo áreas da classe trabalhadora como Vallecas e locais como hospitais, táxis, bares e cemitérios onde as pessoas realizam as suas vidas diárias.

Uma das suas cenas mais icónicas foi filmada fora da fachada do prédio que abriga a exposição – o momento do filme “A Lei do Desejo”, de 1987, onde um limpador de ruas da cidade lava a personagem de Carmen Maura com uma mangueira numa noite quente de verão em Madrid, a pedido dela.

Filho adotivo

Almodóvar é conhecido por usar cores vivas, o que ele disse ser “uma forma de se vingar” dos anos cinzentos da ditadura de Franco, refere Sanchez.

Ele reproduziu o seu apartamento em Madrid para o filme "Dor e Glória", de 2019, sobre um velho realizador de cinema, chegando mesmo a usar algumas das suas poltronas.

"É uma Madrid idílica" que pode ser vista em "Mães Paralelas" (2021) ou em "Julieta" (2016), onde os protagonistas vivem em grandes apartamentos em Madrid, apesar de terem meios de vida que não estão à altura desse padrão.

A estética de Almodóvar chega a recriar obras-primas de Magritte, Rothko, Velázquez, Dalí, Ticiano, Hopper... nas tomadas de seus filmes, como pode ser visto num vídeo.

Quando visitou a exposição antes da sua abertura ao público em 12 de junho, Almodóvar teria dito “esta é a minha vida”.

A exposição em Madrid decorre no momento em que se assinala o 50º aniversário desde que Almodóvar lançou a sua primeira curta-metragem.

O realizador de 74 anos ganhou o Óscar de Melhor Argumento Original pelo seu filme "Fala com Ela", de 2002, sobre dois homens que formam um vínculo improvável quando as suas namoradas estão em coma.

Também ganhou o Óscar de Melhor Filme em Língua Estrangeiro com "Tudo Sobre a Minha Mãe", de 1999, sobre uma mulher que luta contra a morte repentina do seu filho adolescente.

A exposição termina com um vídeo de parte do discurso que proferiu quando a Câmara Municipal de Madrid, em 2018, o declarou “filho adotivo” da cidade.

“Vim principalmente para fugir da aldeia, para me urbanizar um pouco e depois para ir viver para Paris ou Londres, mas sem perceber fiquei”, disse.

“Agora posso dizer que eu e as minhas personagens continuaremos a morar aqui”, prometeu.