Com Agnès Varda, que morreu a 29 de março, a ter honras do cartaz do festival, esta é uma edição que celebra as mulheres.

O Le Monde fez as contas e diz que há 15 realizadoras na seleção oficial, quatro das quais em competição. A saber, Mati Diop, Jessica Hausner, Céline Sciamma e Justine Triet. "Nunca antes visto em Cannes", escreveu o jornal.

No festival são esperadas ainda três figuras: Elton John, por causa do filme "Rocketman", de Dexter Fletcher, Diego Maradona, à conta de um filme de Asif Kapadia, e Silvester Stallone, que promoverá o recém-rodado "Rambo V - Last Blood".

O ator francês Alain Delon, 83 anos, receberá a Palma de Ouro de Honra.

Destaque ainda, na secção "Um certain regard", para a inclusão de "Vida Invisível", do realizador brasileiro Karim Ainouz, e "Liberté", do espanhol Albert Serra, rodado em 2018 no Alentejo, com produção da Rosa Filmes.

Nos programas paralelos do festival há algum cinema português: na Semana da Crítica foram incluídos "Dia de Festa", de Sofia Bost, e "Invisível Herói", de Cristèle Alves Meira, enquanto "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre", da Gabriel Abrantes, passará na Quinzena dos Realizadores.

O festival termina no dia 25 e o júri oficial é presidido pelo mexicano Alejandro González Iñárritu.

O orçamento para produzir o festival de Cannes é de 20 milhões de euros.