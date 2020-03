"Birds of Prey" é o próximo grande filme de Hollywood que vai chegar mais cedo a casa por causa do coronavírus.

O filme do Universo Cinematográfico DC ficará disponível por 19,99 dólares na Amazon, iTunes e outras plataformas já a partir de 24 de março, 46 dias após chegar aos cinemas.

O mesmo vai acontecer com "The Gentlemen - Senhores do Crime", de Guy Ritchie e com Matthew McConaughey, Hugh Grant e Charlie Hunnam.

Com as medidas de restrição para conter a pandemia a deixarem muitas pessoas em casa, a Disney decidiu na semana passada antecipar os lançamentos em streaming de "Star Wars: A Ascenção Skywalker" e "Frozen 2".